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ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查…專家1招教戰

世界日報／ 記者戴慈慧／紐約報導
聯邦移民及海關執法局(ICE)人員現身紐約甘迺迪機場(JFK)航廈內巡邏，協助維持現場秩序。(記者戴慈慧／攝影)
聯邦移民及海關執法局(ICE)人員現身紐約甘迺迪機場(JFK)航廈內巡邏，協助維持現場秩序。(記者戴慈慧／攝影)

聯邦移民及海關執法局(ICE)人員近日進駐紐約甘迺迪機場(JFK)和拉瓜地亞機場，協助維持秩序與人流管控。此舉正值運輸安全局(TSA)人力短缺、安檢排隊時間大幅拉長之際，引發關注與爭議。專家提醒，若ICE人員盤問，民眾可行使憲法權利保持緘默，避免逃離或出現過激反應，以免引起誤會。

當局表示，ICE人員主要部署在航廈入口與安檢區周邊，協助分流與巡邏，讓TSA人員能專心安檢作業，並不會直接操作X光機或執行搜身。

不過，現場情況仍讓乘客感到緊張。近期受聯邦預算僵局影響，部分TSA員工薪資發放出現問題，人力流失與請假情形增加，導致安檢線縮減，旅客排隊時間明顯拉長。

一名在JFK工作、不願具名的安檢人員透露，目前不少同事因收入不穩暫時離開崗位，也讓現場人力更加緊繃。他形容，原本多條安檢線同時運作，如今人手不足，出口變少，人流消化速度自然慢下來。

受人力短缺影響，紐約甘迺迪(JFK)機場安檢區大排長龍。(記者戴慈慧／攝影)
受人力短缺影響，紐約甘迺迪(JFK)機場安檢區大排長龍。(記者戴慈慧／攝影)

對於ICE進駐是否有幫助，他坦言效果有限。「他們沒有受過安檢訓練，不會看X光機，也不會做搜身，主要還是巡邏，但巡邏的功能原本航港局警員就可以做了」。他形容現在的情況「就像紐約如果垃圾沒人收，卻找警察來幫忙。警察會維持秩序，但不會真的去倒垃圾」。

機場旅客的壓力也反映在他們的臉上。準備返回聖荷西的旅客林小姐表示，此行專程來紐約探親與就醫，返程時在機場看到大批移民執法人員。她說，安檢排隊確實比以往更久，但對ICE進駐仍持保留態度。「如果他們是來協助TSA、加快流程，大家當然歡迎，但如果是藉機盤查旅客身分，就不太樂見」。

在此同時，ICE人員進駐機場，也引發移民與民權團體針對執法界線的關注。

芝加哥大學法學院移民權利診所主任Nicole Hallett指出，機場屬於公共空間，ICE人員可依法接近旅客並詢問身分，但權限仍有限。若沒有法官簽發的搜查令，他們不得隨意檢查旅客的隨身行李、手機或電腦等個人物品。

她表示，若遭盤問，民眾可行使憲法權利保持緘默，「可以平靜地表明不回答問題」，但須避免逃離或出現過激反應，以免引發不必要的誤會。

專家也提醒，ICE人員在機場並無特定活動範圍限制，可能出現在航廈、安檢線甚至登機口附近，建議旅客全程保持警覺，並預留更多時間辦理登機與安檢。

安檢 機場

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