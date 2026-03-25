快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

漲價效應 H-1B申請量大減近50% 3族群受惠大

世界日報／ 記者胡玉立／綜合報導
2027財年H-1B簽證申請登記結束，簽證申請量比前一年急劇減少30%到50%。(路透)
2027財年H-1B簽證申請登記結束，簽證申請量比前一年急劇減少30%到50%。(路透)

2027財年H-1B簽證申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

印度英文商業日報「經濟時報」(The Economic Times)報導，以薪資為優先考量的美國H-1B簽證新申請制度，正在重塑H-1B簽證格局。昔日提出大量申請的大型IT外包公司明顯受到衝擊，願意為專業人才支付更高薪資的中小型IT企業雇主，成為新制最大受惠者，可以更有效地獲得全球人才競爭機會。

根據過去資料，美國公民及移民服務局(USCIS)在2026財年共收到33萬6153份合格申請。

專家認為，H-1B簽證申請新規為以下三個群體創造新機會：願意為專業人才支付更高薪資的中型IT公司、過去因外包巨頭大量提出申請而難以出頭的小型企業、以及擁有美國碩士學位的求職者，都因為優先考慮薪資水平的簽證申請新機制，獲得更大優勢。

VisaNation律師事務所首席律師馬利克(Shilpa Malik)指出，「以前在大型外包公司的競爭壓力下，中小企業雇主申請H-1B簽證時，中籤機率低而感到沮喪；但現在競爭環境變得更公平了，他們覺得自己有充分的機會爭取到人才」。

移民專家也指出，今年與往年最大的不同在於，往年企業往往不分薪資、大量提交簽證申請，但今年申請者的品質成為能否更受青睞的因素，提出申請的雇主為擴大中選機會，更重視提高薪資水平。

報導指出，新制度勢將導致H-1B簽證招募格局出現結構性變化：大型外包公司過去在抽籤制度下占據的主導地位可能下降，中小型IT企業可以透過吸引到頂尖人才來提升自身競爭力，擁有美國高級學位的畢業生受益最多。

簽證 H-1B

相關新聞

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

美國海軍航艦「福特號」歷經多年延宕，於2017年5月交付，是美國史上最昂貴的軍艦，造價達132億美元（台幣約4267億元）。在中東參與對伊朗戰事期間，因洗衣區發生火災被迫撤離戰場，並於23日抵達克里特島港口。但彭博資訊指出，這艘巨艦面臨的問題遠不止於此。

美國大學畢業就業信心降至13年新低 白領最明顯

美國就業市場看似維持低失業率，但蓋洛普(Gallup)民調數據顯示，勞工對前景的悲觀情緒正迅速升溫，尤其是大學畢業生；其中部分人認為，當前就業情況與2013年一樣糟。

漲價效應 H-1B申請量大減近50% 3族群受惠大

2027財年H-1B簽證申請登記，甫於19日結束。移民律師指出，在川普政府推出優先考慮薪資水平的新H-1B簽證申請制度、境外申請費用大漲為10萬元之後，今年的H-1B簽證申請量比前一年急劇減少了30%到50%，凸顯雇主的謹慎態度，並顯示願意出高薪聘請人才的中小型企業受益。

ICE進駐紐約2機場 旅客憂安檢變盤查…專家1招教戰

聯邦移民及海關執法局(ICE)人員近日進駐紐約甘迺迪機場(JFK)和拉瓜地亞機場，協助維持秩序與人流管控。此舉正值運輸安全局(TSA)人力短缺、安檢排隊時間大幅拉長之際，引發關注與爭議。專家提醒，若ICE人員盤問，民眾可行使憲法權利保持緘默，避免逃離或出現過激反應，以免引起誤會。

TSA超過450人辭職、安檢人力短缺 達美航空取消議員禮遇

聯邦政府部分停擺進入第二個月，國土安全部(DHS)資金僵局難解，嚴重影響全美機場運作，聯邦運輸安全局(TSA)已有450多人辭職；TSA安檢人力短缺與旅客排隊時間暴增，航空公司開始採取非常措施，達美航空(Delta Air Lines)宣布暫停對國會議員的專屬機場禮遇服務。

美墨邊界遣返申庇者 多數大法官支持

川普政府試圖恢復一項於美墨邊境遣返尋求庇護者的政策，以做為靈活管控邊境的工具。最高法院24日的討論顯示，多數大法官似乎支持川普政府恢復該政策的想法；儘管該項始於2016年歐巴馬政府、在川普第一任期大幅擴大的政策，已於2021年遭拜登政府廢除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。