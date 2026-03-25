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油價飆漲及民眾反對伊朗戰爭 川普支持率創回任新低

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普的支持率下滑至他重返白宮以來的最低點，主要因油價飆漲及民眾普遍反對對伊朗發動戰爭。

這項昨天完成的民調顯示，僅36%的美國人認同川普的施政表現，低於上週路透社/益普索調查的40%。

美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊導致汽油價格大漲，美國民眾對川普在經濟與生活成本方面的表現明顯轉差。僅25%的受訪者認同他在生活成本方面的施政表現，而這正是他2024年競選總統的核心議題。

僅29%的民眾認同川普的經濟治理，這是他兩任總統期間的最低紀錄，也低於前任民主黨總統拜登任內任何時期的經濟支持率。

分析人士指出，這項民調顯示總統正面臨顯著的民意反對。

共和黨政治策略師兼律師馬奇（Amanda Makki）說：「重要的是，民眾要知道總統了解他們的處境，且援助正陸續到來。」

川普在共和黨內的支持率仍大致穩固。僅約五分之一的共和黨人表示不認同他在白宮的整體表現，與上週約七分之一的比例差異不大。然而，不滿他處理生活成本的共和黨人比例從上週的27%攀升至34%。

川普上任初期支持率為47%，自去年夏天以來大致維持在40%左右。儘管如此，仍高於他第一任期最低的33%，也略高於拜登的35%低點。

民調顯示，35%的美國人支持對伊朗軍事打擊，低於上週的37%；反對比例為61%，高於上週的59%。

最新民調顯示，約46%的受訪者認為對伊朗戰爭長期將導致美國安全降低，僅26%認為會更安全，其餘則認為影響不大。

儘管川普近期暗示戰事可能很快緩和下來，但伊朗否認正在進行談判。

自戰爭開打以來，美國汽油平均價格每加侖上漲約1美元，因衝突嚴重影響中東石油對全球的供應。專家警告，油價持續在高檔最終將衝擊整體經濟。

民調顯示，有63%受訪者認為美國經濟「有些疲弱」或「非常疲弱」。民主黨策略師法拉爾（DougFarrar）說：「這為民主黨在期中選舉中帶來重大機會，可以聚焦於傳統上屬於共和黨優勢的議題，例如國安、經濟與移民。」

然而，川普支持率下降並未轉化為民主黨支持率的大幅提升。路透社/益普索民調顯示，38%的登記選民認為共和黨較能治理美國經濟，34%則支持民主黨。

在移民與犯罪議題上，共和黨仍占優勢；在醫療與女性權益方面，民主黨則略占上風。

這次全國線上調查共訪問1272名美國成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

伊朗 以色列 白宮

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