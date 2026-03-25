美國重啟核試爆進入「決策前階段」 避免對中、俄陷於不利

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）24日指出，美國尚在評估核子試爆，指現在仍在「決策前階段」（pre-decisional），並稱現階段沒有討論到任何空中測試的計畫，但沒有排除地下試爆。

迪南諾也提到，如果中國持續增加核武，甚至將走向核對等，美國國防部將激烈競爭，致力於全方位現代化嚇阻能力。

美國總統川普去年拋出重啟核子武器試爆，稱要與中國和俄國對等。據了解，美國總計曾進行1000多次核子試爆，最近一次是在1992年，於內華達核子保安區（Nevada Nuclear Security Site）進行地下試爆。

迪南諾24日出席聯邦參議院外交委員會聽證會，他指出，中國和俄國正在進行地下核試爆，其測試的核武器當量致沒有進行核試爆的美國於難以接受的不利之地；迪南諾也透露說，中國的地下核子試爆，規模在數百頓。

迪南諾表示，針對如何測試還沒有做出決定，但他提到，沒有討論到空中測試。

另外，針對中國核武預計2030年達到1000枚，迪南諾說，這已經不是2040年的問題，稱中國已走向核對等（parity），指中國如果持續增加核武，美國國防部將激烈競爭，全方位現代化合組能力；迪南諾說，「我想150架B-21轟炸機會引起中國的注意、我想數百枚「遠程防區外巡弋飛彈」（Long Range Stand-Off）會引起中國的注意。」