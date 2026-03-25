美能源部啟動核能復興：3或4座小型反應爐7月臨界運轉

美國能源部副部長丹利（James Danly）24日表示，川普政府致力於發展可調度、可以24小時全天候供應的能源，並點明這包括核能在內，指美國要盡可能發展各式核能來打造「核能復興」（nuclear power renaissance）；丹利稱能源部按進度執行總統的計畫，預計今年7月就能看到3座或4座小型模組化反應爐（SMR）達到臨界運轉。

「2026國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）24日在華府舉行，內容聚焦人工智慧（AI）、生化科技、能源等議題。

針對美國的核能議題，丹利表示，川普政府最重大的能源政策轉變就是意識到美國多年來遵循錯誤的政策，用較不可靠的能源取代可靠、可調度的能源，並認為這也導致美國部分地區的能源價格大幅提高。

丹利指出，美國總統川普能源主導的願景是要確保供應可負擔、可依靠、安全的能源給大家，盡可能鼓勵發展可靠、可調度，且可以24小時全天候供應的基本負載，這包括水力、燃煤、天然氣和核能等。

丹利表示，川普去年針對核能發布一系列非常具有企圖心的行政命令，形同要啟動下一個階段的核能發展；丹利稱美國擁有最多核子反應爐，也具備核能專業，但過去數十年來，美國在核能發展上變弱了；丹利稱美國現在的目標就是要盡可能的加速發展各式核能，預期很快會看到的核能復興，並解鎖新一代的技術。

丹利指出，為了啟動核能復興，能源部正檢視每一個部分，包括修正製造勞力、人才缺口、設計、管理框架等問題，並稱川普去年提出非常有野心的計畫，要求盡可能讓所有新的小型反應爐原型在今年7月4日之前達到臨界運轉；丹利表示，能源部按進度執行計畫，現在正在實現3座或4座小型反應爐達到臨界運轉的路上。

副總統蕭美琴24日也以影片的方式在「2026國會山莊與矽谷論壇」致詞，特別聚焦台灣的安全議題，指台灣無時無刻不受到中國在各方面的壓力，包括空中、水上、太空、數位、資訊戰和經濟脅迫，並稱這已經是台灣的日常。

蕭美琴表示，台灣的國防支出會持續增加，尤其聚焦不對稱作戰系統、自動化平台、永續和韌性，並稱台灣在賴清德總統全社會防衛韌性的架構下正加速訓練，同時加緊民防的準備；蕭美琴指出，台灣不單單把能源、數位、通訊和韌性看作基本建設，還視為國家生存的支柱。

蕭美琴也提到，台灣也在安全標準上與美國看齊，包括台灣工研院加入美國無人機產業協會的「綠色無人機系統」計畫，成為認證資安的評估機構，同時台灣也擴大CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification）網路安全成熟度模型認證，讓台灣的國防廠商達到最高的數位安全標準等。

蕭美琴也提到，台灣承諾2500億美元的民間投資，搭配政府的信用擔保來挹注美國的先進半導體和AI製造。