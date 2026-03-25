華府智庫AI論壇 台美攜手擴大合作及面對中國挑戰

台美學者今天就美國與台灣的人工智慧合作舉行線上論壇，學者多認為台灣與美國在硬體、軟體各有所長，台灣的獨特地位可與美國攜手，納入其他國家擴大AI國際合作，同時面對中國對民主陣營的挑戰。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）24日舉行「AI影響：美台如何回應人工智慧的經濟安全挑戰」線上研討會，學者就AI快速發展對國際政治、民主社會與產業影響，AI軟體、硬體重要國家美國與台灣如何因應等提出看法。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈分析，從較廣層面來看，不光是科技輸出限制，還包括策略性競爭下限制稀土供應等議題共同來看，這些都是美國要面對的中國挑戰。

徐遵慈指出，中國無法取得先進技術與相關機具，也無意融入國際體系，研發自己的電動車與人工智慧系統；所以未來會有兩套系統，美國、歐盟、日本的系統，以及中國單一系統。包括東南亞國家與台灣，都不想在系統之外，例如近期台灣大量提高對美投資，但也無法否認過去10多年也對中國投資，越南與其他國家則試著融入兩個體系。

她說，所有東南亞國家，除了部分親近中國的，都處於美國體系與國際供應鏈中，都是美國與台灣的夥伴。各方在這領域中可建立供應鏈夥伴關係，就AI模式與法規管理進行更多互動，台美可與這些國家交流，讓他們的人工智慧系統納入美國觀點與台灣供應鏈，提升國際合作。

科技、民主與社會研究中心經濟安全副主任江旻諺認為，有些國家例如加拿大與歐盟尋求中國的海外投資，例如電動車與AI產業，這種趨勢未來能否持續還無法確定。中國沒有放棄進入民主陣營（市場）的機會。

他指出，民主國家無法承擔（中國）風險，必須防止這趨勢擴散。美國繼續領導多邊國際體系下的聯盟，政策制定者持續與相同理念國家協商整合人工智慧系統，使其更有效運用，這些都非常重要。基於安全與產業利益等因素，中國也許需要排除在此體系外。

史汀生研究中心研究員尼赫（Giulia Neaher）表示，台灣有優異硬體，美國有獨特軟體，雙方有潛力合作設定先期政策，包括可達成AI經濟目標對產業與社會都適用的政策。希望有經濟及創新實力的台美雙方攜手，創造具效能且實用的內容。