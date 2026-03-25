聽新聞
0:00 / 0:00

華府智庫AI論壇 台美攜手擴大合作及面對中國挑戰

中央社／ 華盛頓24日專電

台美學者今天就美國與台灣的人工智慧合作舉行線上論壇，學者多認為台灣與美國在硬體、軟體各有所長，台灣的獨特地位可與美國攜手，納入其他國家擴大AI國際合作，同時面對中國對民主陣營的挑戰。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）24日舉行「AI影響：美台如何回應人工智慧的經濟安全挑戰」線上研討會，學者就AI快速發展對國際政治、民主社會與產業影響，AI軟體、硬體重要國家美國與台灣如何因應等提出看法。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈分析，從較廣層面來看，不光是科技輸出限制，還包括策略性競爭下限制稀土供應等議題共同來看，這些都是美國要面對的中國挑戰。

徐遵慈指出，中國無法取得先進技術與相關機具，也無意融入國際體系，研發自己的電動車與人工智慧系統；所以未來會有兩套系統，美國、歐盟、日本的系統，以及中國單一系統。包括東南亞國家與台灣，都不想在系統之外，例如近期台灣大量提高對美投資，但也無法否認過去10多年也對中國投資，越南與其他國家則試著融入兩個體系。

她說，所有東南亞國家，除了部分親近中國的，都處於美國體系與國際供應鏈中，都是美國與台灣的夥伴。各方在這領域中可建立供應鏈夥伴關係，就AI模式與法規管理進行更多互動，台美可與這些國家交流，讓他們的人工智慧系統納入美國觀點與台灣供應鏈，提升國際合作。

科技、民主與社會研究中心經濟安全副主任江旻諺認為，有些國家例如加拿大與歐盟尋求中國的海外投資，例如電動車與AI產業，這種趨勢未來能否持續還無法確定。中國沒有放棄進入民主陣營（市場）的機會。

他指出，民主國家無法承擔（中國）風險，必須防止這趨勢擴散。美國繼續領導多邊國際體系下的聯盟，政策制定者持續與相同理念國家協商整合人工智慧系統，使其更有效運用，這些都非常重要。基於安全與產業利益等因素，中國也許需要排除在此體系外。

史汀生研究中心研究員尼赫（Giulia Neaher）表示，台灣有優異硬體，美國有獨特軟體，雙方有潛力合作設定先期政策，包括可達成AI經濟目標對產業與社會都適用的政策。希望有經濟及創新實力的台美雙方攜手，創造具效能且實用的內容。

加拿大 中經院 歐盟

延伸閱讀

差距漸縮小？陸開源AI大受歡迎 美國會機構警告恐威脅美領先地位

證交所攜手台經院、資策會兩大智庫 啟動「創新板」前瞻產業研究合作

中國若攻台美是否協防 學者：攸關美國際信譽

美國不硬碰了？學者：美對中已改迂迴對抗 台海不會有大交易

相關新聞

涉陸人才斷層 美前大使伯恩斯：影響國安

美國非營利組織「中美教育基金」專家工作組廿三日發布報告指，隨著資深中國大陸問題專家陸續退休，加上赴陸留學的美國學生人數大幅下滑，美國在涉陸領域正出現人才斷層，恐削弱其在國家安全與經濟競爭方面的能力，並影響決策層處理美中關係的判斷。

紐大近千名合約教師罷工 要求年薪10萬元起跳

紐約大學(NYU)約950名合約教師23日因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工。合約教師約占紐約大學整體師資半數，儘管校方稱已做好應對準備，仍有不少學生的課程被取消。

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

一架隸屬於加拿大快捷航空(Air Canada Express)的支線噴射客機，22日深夜在降落於紐約皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)時，在跑道上與一輛紐新港務局的消防車相撞，駕駛艙內的正副機長喪生，數十人受傷送醫。

紐約機場撞機／空服員被拋出 找到時還綁在座椅

在拉瓜地亞機場22日深夜發生造成兩人死亡、數十名乘客受傷的加航班機與一輛消防車相撞機事故後，救援人員發現一名在被猛烈拋出機艙後，奇蹟般倖存了下來的空服員，她雖然是連座椅被拋起來，落在跑道上，但身上仍繫著安全帶，固定在座位上。一名乘客描述，喪生的飛行員似乎在最後一刻啟用了反推力，這可能挽救了機上所有人的生命。

川普移民政策 民調：6成亞太裔認為造成傷害 弊大於利

川普總統實施嚴厲強硬移民措施，但大多數亞太裔(AAPI，統稱亞太裔)認為他在移民及邊境安全問題上的所作所為是弊大於利。民調顯示，亞太裔美國成年人普遍不支持川普強硬的移民政策。

紐約機場撞機／加航撞擊位置再偏幾十呎 死傷恐更慘重

一架加拿大快捷航空客機22日深夜飛抵美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），在跑道上與一輛消防車相撞，當時這輛消防車正在趕往另一架飛機處理問題。此一事故造成正、副機師喪命，數十名乘客、機組人員和兩名警察受傷。專家指出這起意外可能肇因於溝通不良，所幸飛機撞擊消防車的位置恰好在中間，否則將造成更多死傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。