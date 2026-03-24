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全美機場人力荒、安檢塞爆 ICE救火反應兩極

中央社／ 亞特蘭大23日綜合外電報導

美國移民暨海關執法局（ICE）強硬執法手段屢屢引發爭議，在美國政府部分停擺之際，ICE官員今天開始進駐全美各地主要機場，協助緩解安檢大塞車窘境，各界對此意見不一。

綜合法新社和路透社報導，ICE官員已被派往全國至少14座機場，包括紐約、芝加哥和亞特蘭大，以支援人力吃緊的運輸安全局（TSA）員工。

美國政府預算僵局持續影響機場運作，TSA安檢人員因領不到薪水而請假或離職，導致各大機場安檢隊伍大排長龍。

ICE官員不會執行安檢事宜，而是負責監控出入口與後勤管理等支援工作，讓TSA人員能專注於安檢作業。

當前正值春假旅遊旺季，機場安檢大塞車，部分旅客甚至得花數小時才能通過安檢。

一名27歲護理師說：「我昨天本來要搭下午5時15分的班機，下午2時30分就到機場，但通過安檢後抵達登機門時，飛機已經起飛，我只好改訂今天的航班。」

另一名28歲乘客也說，希望能順利搭機返家。

在政府關門期間，TSA員工的臨時缺勤率升至新高。國土安全部部分運作停擺，也引發外界對安全與系統負荷的疑慮。

美國總統川普政府主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，此舉為暫時性措施，目的是「協助TSA加快通關速度」，川普則將此視為在預算僵局下維持安全廣泛努力的一環。

川普也說，不排除動用國民兵（National Guard）支援。

在喬治亞州東南部的哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），旅客面臨長時間等待，有些人期待ICE官員進駐能協助改善混亂情況。

60歲旅客布蘭（Edwin Blain）說，為避免錯過航班，他提前4小時抵達全美最繁忙的哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場。這座機場昨天有約42%的TSA員工缺勤。

然而，ICE官員進駐機場一事也引發民主黨、人權團體甚至部分共和黨人士強烈批評，認為這麼做有可能加劇原已緊張的情勢。

當局表示，ICE官員將負責人流管制，但川普說他們也可能執行逮捕行動，引發外界憂心，過去在明尼阿波利斯（Minneapolis）、芝加哥（Chicago）等地出現的混亂掃蕩行動可能蔓延至機場。

聯邦眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）說：「美國人民最不需要的就是讓未經訓練的ICE官員部署到全國各地機場，他們可能會對人民施暴，甚至在某些情況下殺害他們。」

在僵局未解、國會即將休會之際，官員警告，混亂情況恐怕還會進一步惡化，機場與整體運輸系統壓力將持續升高。

川普 民主黨 芝加哥

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