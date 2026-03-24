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穆林獲參議院任命 期許國土安全部淡出媒體關注

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國參議院今天通過穆林（Markwayne Mullin）成為國土安全部（DHS）新任部長。國土安全部負責執行美國總統川普的移民打擊政策，不過部分單位因經費中斷動盪不安。

法新社報導，參議院以54票對45票通過穆林任命案。

共和黨籍的穆林曾是摔角與綜合格鬥選手，並曾擔任奧克拉荷馬州聯邦參議員。

今年48歲的穆林將接替諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部部長。諾姆本月稍早遭到解職，部分原因是她處理明尼蘇達州無證移民的行動不當，在這項大規模行動中，聯邦人員開槍射殺了2名美國籍抗議者。

穆林上週在參院任命聽證會表示，他的目標之一是讓國土安全部與受爭議的移民暨海關執法局（ICE）淡出媒體關注。

他說：「我6個月內的目標，是讓我們不再每天都成為新聞頭條。」

他補充：「我想保護國土，我想帶來安心感，也希望重建外界對這個機構的信心。」

來自伊利諾州的民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）對穆林的承諾表示懷疑。他在聲明中說：「國土安全部的問題不只僅是一個人造成，我仍擔心穆林參議員無法約束移民暨海關執法局的濫權。」

他表示：「我投下反對票，因為我拒絕支持另一名縱容川普惡劣習性的應聲蟲。」

穆林亦表示，對於要求移民執法行動須取得司法搜查令持開放態度，這可能代表現行政策將會調整，也是民主黨持續在預算談判中所提出的主要訴求。

自2月14日以來，國土安全部的預算已經中斷，民主黨議員試圖推動移民執法改革。

國土安全部關門長達1個月，已經影響旗下監管的服務，包括負責機場安檢的運輸安全局（TSA）。

全美各地的運輸安全局人員已有數週未領薪資，超過300人辭職，機場安檢作業困難，旅客延誤時間增加。

川普22日宣布，將派遣移民暨海關執法局人員至受延誤的機場，邊境事務高級顧問霍曼（Tom Homan）也向有線電視新聞網（CNN）證實此計畫。

儘管移民暨海關執法局隸屬國土安全部，但仍可依靠國會去年核准的經費維持運作。

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