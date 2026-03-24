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紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

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影／紐約機場撞機2死事故音檔曝 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約拉瓜迪亞機場22日深夜發生客機與消防車相撞事故，造成正副機師喪生、41人受傷，是該機場30多年來首起致命事故。路透
紐約拉瓜迪亞機場22日深夜發生客機與消防車相撞事故，造成正副機師喪生、41人受傷，是該機場30多年來首起致命事故。路透

華盛頓郵報報導，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日深夜發生客機與消防車相撞事故，造成正副機師喪生、41人受傷，是該機場30多年來首起致命事故。根據航管通訊內容，事發前幾秒，塔台人員因處理另一起緊急狀況出現疏失，事後自責坦言「我搞砸了」。

CNN還原事發經過指出，美東時間22日深夜11時17分，一架聯合航空班機因機艙出現不明異味緊急中止起飛，並通報需消防車到場支援；就在跑道另一端，由爵士航空（Jazz Aviation）執飛的加拿大航空（Air Canada）8646航班也正獲准降落。

紐約港務局部署機場的1號消防車（Truck 1）隨後取得塔台同意穿越跑道，趕往聯航班機所在位置，但塔台很快驚覺情況不對，連聲喝令消防車停下。根據LiveATC.com錄音，當時一名塔台人員急呼「1號車，停、停、停！」塔台並要求8646航班重飛。但仍未能阻止悲劇發生，雙方最終在晚間11時38分左右於跑道上迎面相撞。

事故發生15分多鐘後，一名管制員對一名機師表示，他曾試圖阻止客機和車輛相撞。這名管制員說：「我試著聯絡他們……我們先前正在處理一場緊急事件，是我搞砸了。」這名機師安慰回應他，「你盡力了」。

機場官員表示，罹難者的正副機師皆為剛起步的年輕飛行員。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則說，調查人員23日凌晨3時左右到場，已取出駕駛艙語音與飛行資料記錄器，預計本周公布部分內容。

前聯邦航空總署（FAA）與NTSB調查員古澤提（Jeff Guzzetti）表示，從錄音來看，事發時可能僅一名航管員負責跑道通行調度；不過運輸部長達菲稱，塔台當晚不只一人值班。達菲並說，拉瓜迪亞機場目前有33名合格航管員，另有7人受訓中，距離37人的編制目標仍有缺口。

古澤提指出，夜間僅一人值班並不罕見，但這起事故顯示航管確實出問題，且恐怕是多個原因。他說：「飛機當時正高速朝他們衝過去，但那輛車還是開始穿越跑道。所以目前仍有很多問題待釐清。」

拉瓜迪亞機場位於皇后區，是大紐約都會區第3大機場。根據港務局統計，2024年旅客運量超過3000萬人次。根據航班追蹤網站FlightAware資料，原定23日超過500架次被取消。

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