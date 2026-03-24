聽新聞
0:00 / 0:00
加航快捷客機撞消防車 空服員「連人帶椅」遭拋飛奇蹟生還
美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的空服員幸運獲救。這名空服員的女兒透露，母親崔布雷全身多處骨折，將接受手術。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，崔布雷（Solange Tremblay）的女兒雷平（Sarah Lépine）說，母親正在醫院療傷，將接受腿部骨折手術。
雷平向媒體透露，母親當時坐在駕駛艙正後方，事故發生時，她連人帶椅被拋出機外300英尺（約91公尺），救難人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上，最終幸運生還。
雷平說：「這簡直是個奇蹟，像是有守護天使在庇佑她。否則情況可能更糟。」
這架由加航快捷航空（Air Canada Express）合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）飛往紐約。
經路透社核實的監視器畫面顯示，客機降落拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）時，撞上從其前方穿越跑道的消防車輛，導致執飛的正副機師罹難、數十名乘客受傷，機場一度關閉。
事故發生後，失事客機仍留在現場，受損的駕駛艙朝向空中。
調查人員表示，他們將向事發當下同時處理另一項緊急狀況的空中交通管制員問話，以釐清事發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。