快訊

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

聽新聞
0:00 / 0:00

加航快捷客機撞消防車 空服員「連人帶椅」遭拋飛奇蹟生還

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故。 路透
美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故。 路透

美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的空服員幸運獲救。這名空服員的女兒透露，母親崔布雷全身多處骨折，將接受手術。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，崔布雷（Solange Tremblay）的女兒雷平（Sarah Lépine）說，母親正在醫院療傷，將接受腿部骨折手術。

雷平向媒體透露，母親當時坐在駕駛艙正後方，事故發生時，她連人帶椅被拋出機外300英尺（約91公尺），救難人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上，最終幸運生還。

雷平說：「這簡直是個奇蹟，像是有守護天使在庇佑她。否則情況可能更糟。」

這架由加航快捷航空（Air Canada Express）合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）飛往紐約。

經路透社核實的監視器畫面顯示，客機降落拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）時，撞上從其前方穿越跑道的消防車輛，導致執飛的正副機師罹難、數十名乘客受傷，機場一度關閉。

事故發生後，失事客機仍留在現場，受損的駕駛艙朝向空中。

調查人員表示，他們將向事發當下同時處理另一項緊急狀況的空中交通管制員問話，以釐清事發經過。

延伸閱讀

CNN還原客機攔腰撞消防車經過！驚恐瞬間曝 乘客自己開艙門脫困

跑道事故釀死傷 紐約拉瓜迪亞機場重啟、航班大亂

紐約機場事故2死41傷 消防車獲准穿越跑道卻撞上飛機

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

相關新聞

加航快捷客機撞消防車 空服員「連人帶椅」遭拋飛奇蹟生還

美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的空服員幸運獲救。這名空服員的女兒透露，母親崔...

CNN還原客機攔腰撞消防車經過！驚恐瞬間曝 乘客自己開艙門脫困

紐約時報報導，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日深夜發生客機與消防車相撞，造成正、副機師身亡，還有數十人受傷。美媒還原事發經過指出，當時一架聯合航空班機因異常中止起飛並要求消防車支援，未料前往處理的消防車穿越跑道時，與正在降落的加拿大航空客機相撞，釀成悲劇。

美德州煉油廠爆炸！當局發就地避難令 爆炸可能原因曝

福斯新聞休士頓地方台報導，美國德州亞瑟港（Port Arthur）煉油廠23日發生爆炸，當局已對部分地區發布「就地避難」指示。

跑道事故釀死傷 紐約拉瓜迪亞機場重啟、航班大亂

美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生重大跑道事故，機場今天恢復運作，但航班仍出現大規模延誤。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已...

美社群成癮案陪審團難達共識 Meta、Google責任未明

美國一宗具有里程碑意義的社群媒體成癮訴訟今天出現新發展，陪審團對法官表示，針對兩大被告Meta與Google之一是否應承...

美前副國務卿：高市有效向川普闡述需謹慎處理台議題

美國總統川普預計今年稍晚將訪問北京會晤中國國家主席習近平。美前副國務卿康貝爾今天表示，日本首相高市早苗上週訪美，有效向川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。