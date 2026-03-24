加航快捷客機撞消防車 空服員「連人帶椅」遭拋飛奇蹟生還

美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生客機撞上消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的空服員幸運獲救。這名空服員的女兒透露，母親崔布雷全身多處骨折，將接受手術。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，崔布雷（Solange Tremblay）的女兒雷平（Sarah Lépine）說，母親正在醫院療傷，將接受腿部骨折手術。

雷平向媒體透露，母親當時坐在駕駛艙正後方，事故發生時，她連人帶椅被拋出機外300英尺（約91公尺），救難人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上，最終幸運生還。

雷平說：「這簡直是個奇蹟，像是有守護天使在庇佑她。否則情況可能更糟。」

這架由加航快捷航空（Air Canada Express）合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）飛往紐約。

經路透社核實的監視器畫面顯示，客機降落拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）時，撞上從其前方穿越跑道的消防車輛，導致執飛的正副機師罹難、數十名乘客受傷，機場一度關閉。

事故發生後，失事客機仍留在現場，受損的駕駛艙朝向空中。

調查人員表示，他們將向事發當下同時處理另一項緊急狀況的空中交通管制員問話，以釐清事發經過。