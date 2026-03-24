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德州瓦勒羅煉油廠爆炸起火 當局發布就地避難令
美國德州阿瑟港（Port Arthur）的緊急事務管理官員今天警告，瓦勒羅能源公司（Valero Energy Corp.）旗下煉油廠「鑑於近期發生的爆炸」，要求附近居民立即就地避難。
法新社報導，阿瑟港緊急事務管理官員在警報中寫道：「為確保附近所有居民的安全，並鑑於瓦勒羅煉油廠最近發生的爆炸，現下令立即就地避難。」警報指出，這項命令適用於煉油廠周圍的一大片區域。
瓦勒羅公司透過聲明表示：「目前，瓦勒羅位於德州阿瑟港的煉油廠有一處機組發生火災。所有人員均已清點完畢。」聲明補充說，員工安全是「首要之務」。
當地媒體報導畫面顯示，煉油廠冒出沖天火焰與黑煙，附近居民則回報聽到巨大的爆炸聲響，窗戶也隨之震動。
根據瓦勒羅公司的網站，這座阿瑟港煉油廠位於休士頓以東約約145公里處，僱用近800名員工，負責「將重質含硫原油及其他原料加工成汽油、柴油和航空燃料」，每日處理量約為43萬5000桶。
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