CNN還原客機攔腰撞消防車經過！驚恐瞬間曝 乘客自己開艙門脫困

紐約時報報導，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日深夜發生客機與消防車相撞，造成正、副機師身亡，還有數十人受傷。美媒還原事發經過指出，當時一架聯合航空班機因異常中止起飛並要求消防車支援，未料前往處理的消防車穿越跑道時，與正在降落的加拿大航空客機相撞，釀成悲劇。

社群平台X流出的畫面捕捉到撞擊瞬間，只見夜色中客機沿跑道高速滑行，左側一輛消防車正穿越跑道，結果遭客機攔腰撞上。強烈衝擊下，消防車當場被撞飛，客機也隨之偏離跑道繼續滑行。根據飛航追蹤網站Flightradar24蒐集客機最後一筆數據，該航班撞上消防車前時速約為130英里（約時速209公里）。

CNN報導，美東時間22日深夜11時17分，一架聯合航空班機因機艙出現不明異味緊急中止起飛，並通報需消防車到場支援；就在跑道另一端，由爵士航空（Jazz Aviation）執飛的加拿大航空（Air Canada）8646航班也正獲准降落。

紐約港務局部署機場的1號消防車（Truck 1）隨後取得塔台同意穿越跑道，趕往聯航班機所在位置，但塔台很快驚覺情況不對，連聲喝令消防車停下，根據LiveATC.com錄音，當時一名塔台人員急呼「1號車，停、停、停！」塔台並要求8646航班重飛，但仍未能阻止悲劇發生，雙方最終在晚間11時38分左右於跑道上迎面相撞。

機上載有72名乘客與4名機組人員，事故造成正、副機師身亡，41名乘客與機組員和2名消防車上人員送醫。聯邦航空總署（FAA）隨後發布地面停飛令至23日下午2時。

紐時報導，乘客利科里（Rebecca Liquori）回憶，客機降落前後突然傳出巨大聲響，像是刺耳的金屬摩擦聲，隨後機身猛然一震，乘客全被往前甩，機艙內尖叫四起，更有一名前方空服員被拋出機外，現場一片混亂。

利科里說，她坐在緊急出口旁，當時沒有聽到空服員指示開門，但因擔心飛機起火爆炸，仍自行打開緊急出口，機上乘客最後也設法自行撤離飛機。她事後形容，兩名機師是英雄，認為他們已盡全力煞車減速、救下乘客，卻沒能救回自己。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）23日正式針對事故起因展開調查。目前，美國各地機場因國土安全部經費持續中斷而陷入混亂，運輸安全管理局（TSA）人員在無薪狀態下工作。愈來愈多TSA人員請假，導致機場安檢人手短缺，部分機場出現冗長安檢排隊人龍。