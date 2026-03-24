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美德州煉油廠爆炸！當局發就地避難令 爆炸可能原因曝
福斯新聞休士頓地方台報導，美國德州亞瑟港（Port Arthur）煉油廠23日發生爆炸，當局已對部分地區發布「就地避難」指示。
目前掌握情況顯示，爆炸發生於當地的瓦萊羅能源公司煉油廠。亞瑟港消防局建議，居住在該市西側的居民應留在室內避難。當局並強烈呼籲周邊居民暫勿外出，關閉門窗，並遵循地方政府指示。
傑佛遜郡警長史蒂芬斯（ Zena Stephens）表示，爆炸可能由工業加熱設備引發。官員同時指出，目前未傳出人員傷亡。瓦萊羅公司聲明表示，所有人員均已確認安全。德州緊急事務管理部與德州環境品質委員會（TCEQ）已派員進駐現場。TCEQ表示，相關團隊正持續監測當地空氣品質。
X影片連結：https://x.com/i/status/2036238788335108571
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