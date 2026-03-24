美社群成癮案陪審團難達共識 Meta、Google責任未明

美國一宗具有里程碑意義的社群媒體成癮訴訟今天出現新發展，陪審團對法官表示，針對兩大被告Meta與Google之一是否應承擔責任，目前難達成一致共識。

此案在洛杉磯審理，被告包括社群平台龍頭臉書（Facebook）母公司Meta Platforms與Google（谷歌），涉及旗下平台YouTube與Instagram；不過陪審團並未說明分歧是針對哪一家公司。

根據法官庫爾（Carolyn Kuhl）朗讀的字條，陪審員告訴她：「陪審團難以針對一個被告達成共識，您對於如何繼續進行有什麼建議嗎？」

庫爾回應說，請陪審團繼續討論。

她告訴陪審團：「如果你們無法達成裁決，案件將得交由另一組以相同方式、從同一社區選出的陪審團重新審理，這將為所有人增加額外成本。」

這一發展發生在陪審團完整審議的第一週結束之後。20日陪審團曾向法官提出如何計算賠償金的問題，本案預計將為美國數千起類似訴訟樹立先例。

這顯示已有足夠多的陪審員認為，其中一個或兩個科技平台在設計上存在過失或具有危害性，並且應對用戶提出警告，這一點可從裁決表中看出。

這起訴訟是數百起指控社群媒體公司誘使年輕用戶沉迷於其內容，並可能導致憂鬱症、飲食失調、精神科住院甚至自殺的案件之一。

●「疏忽」的設計

長期以來，網路巨頭一直依靠「通訊端正法」（USCommunications Decency Act）第230條作為保護傘，該條款免除了他們對社群媒體用戶發布內容的責任。

但本案主張，這些公司應對「有缺陷的產品」負責；其商業模式被設計為吸引人們長時間停留，並推送可能損害心理健康的內容。

裁決的關鍵可能在於：提起訴訟的這名女性的心理痛苦，究竟應歸咎於家庭糾紛和其他現實世界的創傷，還是應歸咎於YouTube以及Meta旗下的Instagram等應用程式。

加州一名被稱為凱莉（Kaley G.M.）的20歲女性在庭上作證表示，YouTube與Instagram在她童年時加劇了她的憂鬱與自殺念頭。她告訴陪審團，自己從6歲開始沉迷於社群媒體，最初是從YouTube影片開始。

然而，在交叉詰問中，凱莉也提到，她曾感到被家人忽視、責罵與刁難。