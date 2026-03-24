跑道事故釀死傷 紐約拉瓜迪亞機場重啟、航班大亂

美國紐約拉瓜迪亞機場昨晚發生重大跑道事故，機場今天恢復運作，但航班仍出現大規模延誤。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已進駐現場調查，事故原因仍待釐清。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國國家運輸安全委員會今晚在拉瓜迪亞機場舉行記者會，調查人員已在事故現場勘查，加拿大交通安全局（Transportation Safety Board）亦派出調查團隊。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，涉事跑道將持續關閉至27日上午，以配合調查。

●事故概況

一架加航快捷航空（Air Canada Express）區域客機昨天深夜降落拉瓜迪亞機場（LaGuardia）時，與地面消防車輛發生碰撞，機場一度關閉。

這架由加航快捷航空合作夥伴爵士航空（JazzAviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）起飛。

CBS取得的監視畫面顯示，AC8646航班降落4號跑道時，撞上前往B航廈執行任務的一輛消防車。畫面可見飛機與消防車相撞後，消防車翻覆至機身下方。

通話錄音顯示，紐約與紐澤西港口事務管理局（Port Authority of New York and New Jersey）消防人員進入跑道前，曾提出申請並獲准通行。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）、FAA署長貝德福（Bryan Bedford）、紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）今天下午就這起事故舉行記者會。

達菲表示：「我們向罹難者家屬致上最深切的哀悼。這起事件令人極度悲痛，也令人憂心。我想讓全國人民知道，我們正全力以赴，確保民眾無論是搭乘火車、汽車或飛機，都能安全出行。」

他同時提醒旅客搭機時務必繫好安全帶。

●ATC錄音揭露事故前後情況

根據空中交通管制（ATC）錄音，在事故發生前一刻，一名空中交通管制員指示緊急車輛停下。

從ATC音檔中可聽見有人呼喊：「停、停、停，1號車停，1號車，停。」

事故發生後，一名空中交通管制員與美國廉航邊疆航空（Frontier Airlines）機師通話時說，「我試圖聯絡相關單位，我們之前在處理另一個緊急狀況。我搞砸了」，對方則回應「不，你已經盡力了」。

●為何消防車會穿越跑道？

涉事消防車當時正前往處理一架聯合航空（UnitedAirlines）班機「通報機艙內出現異味的事件」。空中交管人員當時允許這輛消防車穿越4號跑道，隨後又要求其停下。

飛航追蹤網站Flightradar24告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），客機撞上消防車時的時速介於150至169公里。當時消防車上共有2人。

紐約及紐澤西港務局負責人賈西亞（KathrynGarcia）說：「若非所有人迅速且有效應對，這起事故可能釀成更大規模的慘劇。」

●拉瓜迪亞機場空管人力概況

達菲指出，拉瓜迪亞機場的目標配置為37名空中交通管制員，目前在職人員為33名，另有7人正在接受訓練。

達菲說：「以我們機場標準來看，拉瓜迪亞算是人力充足的機場。總體來說我們少了幾名管制員，但整體仍屬配置合理。」

但他也說，昨晚的實際人力配置細節將在調查後公布。對於有傳聞指昨晚僅有一名管制員值班，達菲表示這項說法不實，當時有多名管制員同時在崗位上。

●傷亡情況

機上72名乘客與4名機組員中，正副機師罹難，另有37人受傷送醫，消防車上的2人也都在醫院治療，其中一人預計今天出院，另一人將留院觀察至隔日。

貝德福說，罹難的正副機師「是兩名正值職涯起步階段的年輕人，他們的離世是一場重大悲劇」。

執法部門消息人士透露，一名被安全帶固定在座位上的空服員從斷裂的飛機殘骸開口處墜落，救援人員發現她時，她仍受困在座位上，傷勢嚴重但沒有生命危險。

賈西亞說，這是拉瓜迪亞機場30多年來首起致命空難。

●乘客回憶驚魂時刻

乘客凱波特（Jack Cabot）表示：「我們正常降落，但機身重重著地，旋即撞上了某個物體，機艙裡陷入一片混亂。每個人都彎下身體，保持防撞姿勢，尖叫聲此起彼落。由於駕駛艙幾乎破壞殆盡，我們根本沒有指示可以遵循。」

凱波特說，他與其他乘客從緊急出口逃離。

●拉瓜迪亞機場重啟運作

事發後，拉瓜迪亞機場一度關閉，以配合當局調查。機場現已重新開放，首個航班已於今天下午2時起飛。

拉瓜迪亞機場關閉導致旅客行程大亂，由於多數航班取消，部分乘客改從紐約甘迺迪國際機場（John F.Kennedy International）和紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty InternationalAirport）搭乘航班。