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美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

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恐釀國安威脅 美禁止進口國外製新款路由器

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天以「國家安全」為由，禁止所有在國外生產的新款家用路由器取得授權，此舉是針對中國製電子產品的最新安全管控措施。

法新社和路透社報導，聯邦傳播委員會指出，這項黑名單並不適用於消費者已購入的路由器，也不會禁止零售商進口及販售先前已取得聯邦傳播委員會設備授權的路由器。

據估計，中國掌握美國至少60%的家用路由器市場。路由器是電子網路設備，多數家庭、企業與辦公室都是透過它來連接網路。

委員會表示：「根據聯邦傳播委員會的受管制清單（Covered List）規則運作，今天施加的限制適用於新款設備型號。」

此項決策所依據的國家安全判定指出：「讓在海外生產的路由器主導美國市場，將帶來不可接受的經濟、國家安全及反安全風險。」

該判定指出，國外生產的路由器對美國供應鏈構成風險，並造成「嚴重的網路安全風險，可能被用來對美國關鍵基礎設施造成即時且嚴重的破壞」。

聯邦傳播委員會今天發聲明指出，惡意攻擊者已利用國外製路由器中的安全漏洞，「攻擊家庭、干擾網路、進行間諜活動，並竊取智慧財產」，並特別提及這些設備在「伏特颱風」（Volt Typhoon）與「鹽颱風」（Salt Typhoon）等重大駭客攻擊事件中所扮演的角色。

聯邦傳播委員會表示，科技公司若有新路由器型號，可向美國國防部與國土安全部申請「有條件批准」，以尋求豁免。

有條件批准程序要求提供詳細的公司與供應鏈資訊，以及一份「在美國建立或擴大製造產能的具明確時程計畫」。

聯邦傳播委員會表示，有條件批准的適用期限最長為18個月。

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