美前副國務卿：高市有效向川普闡述需謹慎處理台議題

美國總統川普預計今年稍晚將訪問北京會晤中國國家主席習近平。美前副國務卿康貝爾今天表示，日本首相高市早苗上週訪美，有效向川普闡述穩定和夥伴的關係、謹慎處理台灣議題的必要，但問題在於川普會晤習近平時，是否會將這些放在首位。

川普（Donald Trump）原訂3月底訪問中國，但考量美伊戰爭局勢，已將行程延後。他上週在白宮會晤來訪的日本首相高市早苗，回應媒體提問時表示，訪中行程延後一個半月並已重新安排，期待出訪。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今天舉行座談，邀請拜登（Joe Biden）政府任內擔任副國務卿的康貝爾（Kurt Campbell）分析川普北京行。

康貝爾回答提問表示，高市上週訪問華府，儘管伊朗局勢占據大部分的注意力，但她扮演了日本已故首相安倍晉三在川普1.0時期的類似角色：向川普闡述美國親密盟友與夥伴的戰略利益。

康貝爾認為，高市在這方面有效主張美國穩定和夥伴的關係及高度謹慎處理台灣議題的必要。但他也坦言，現在問題在於當川普坐下與習近平會談時，這些觀點是否會被他放在首位，又或者他是否會以某種程度的彈性且可能不符美國戰略利益的方式來處理這些富有挑戰性的議題。

根據白宮在川普和高市會談後發布的事實清單，2位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，並且「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，但未明指中國。

對於主持人問及台灣議題，康貝爾表示，他擔憂2件事，其中之一就是他認為川普相信在構思美台關係及兩岸關係時，或許存在某種「中間地帶」的不同思考方式，「如果他改變了我們維持台海和平穩定方針中的某些元素，我不會感到驚訝」。

就他看來，川普相信，也許採取一種更符合「常識」的做法並釋出某種程度的彈性，才符合美國戰略利益。

康貝爾表示，他不認為對台採取軍事行動是北京在短期內的選項，更有可能的情況是，中國相信他們可能可以從川普那裡獲得關於如何看待台灣的新架構，這可能會讓台灣感到不安。

而美中各自對川習會希望達成的目標，康貝爾分析，川普可能更聚焦可在短期達成的成果，包括中國向美國採購更多農產品和飛機；而中國可能想要達成的是按照中方條件、不受約束獲取美國科技，建立投資美國的架構並設法削減關稅，他們也會想要美方在台灣議題上說一些符合中國戰略利益的話。

康貝爾在歐巴馬政府時期擔任國務院亞太助卿，被視為「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手之一。他2025年卸任副國務卿後，出任策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）主席。