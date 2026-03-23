聽新聞
0:00 / 0:00
紐約機場事故2死41傷 消防車獲准穿越跑道卻撞上飛機
一架加航快捷航空客機昨夜在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia）降落時，與地面上一輛消防車發生碰撞，造成正副機師死亡及41人受傷，消防車上的兩人都還在醫院治療，無生命危險。
路透社報導，在近期傳出多起航空疏失之後，這起導致拉瓜迪亞機場關閉的事故，可能引發各界更嚴格檢視美國航空體系。
紐約及紐澤西港務局負責人賈西亞（KathrynGarcia）表示，這架由加航快捷航空（Air CanadaExpress）區域夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，載著72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）起飛。
賈西亞指出，41名傷者中已有32人出院，另外9人「傷勢嚴重」，目前還在醫院治療。傷者包括乘客、機組人員及消防車上的兩名人員。
賈西亞表示，該輛消防車當時正前往處理另一架聯合航空（United Airlines）班機「通報聞到異味的事件」。
根據LiveATC.net網站的空中交通管制（ATC）錄音，事發前幾分鐘，一架聯合航空班機因機上傳出異味而宣告緊急狀況，管制人員告知機組人員，消防車已到現場。
隨後另一則通話顯示，有輛消防車獲准穿越4號跑道，也就是碰撞發生處。
根據ATC錄音，數秒後可聽到管制員說：「停、停、停，1號車停，1號車，停。」
根據飛航追蹤網站Flightradar24，客機撞上消防車時的時速約為39公里，網站上該客機最後一筆資料的時間為美東晚間11時37分（格林威治標準時間23日3時37分）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。