紐約機場事故2死41傷 消防車獲准穿越跑道卻撞上飛機

一架加航快捷航空客機昨夜在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia）降落時，與地面上一輛消防車發生碰撞，造成正副機師死亡及41人受傷，消防車上的兩人都還在醫院治療，無生命危險。

路透社報導，在近期傳出多起航空疏失之後，這起導致拉瓜迪亞機場關閉的事故，可能引發各界更嚴格檢視美國航空體系。

紐約及紐澤西港務局負責人賈西亞（KathrynGarcia）表示，這架由加航快捷航空（Air CanadaExpress）區域夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，載著72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特婁（Montreal）起飛。

賈西亞指出，41名傷者中已有32人出院，另外9人「傷勢嚴重」，目前還在醫院治療。傷者包括乘客、機組人員及消防車上的兩名人員。

賈西亞表示，該輛消防車當時正前往處理另一架聯合航空（United Airlines）班機「通報聞到異味的事件」。

根據LiveATC.net網站的空中交通管制（ATC）錄音，事發前幾分鐘，一架聯合航空班機因機上傳出異味而宣告緊急狀況，管制人員告知機組人員，消防車已到現場。

隨後另一則通話顯示，有輛消防車獲准穿越4號跑道，也就是碰撞發生處。

根據ATC錄音，數秒後可聽到管制員說：「停、停、停，1號車停，1號車，停。」

根據飛航追蹤網站Flightradar24，客機撞上消防車時的時速約為39公里，網站上該客機最後一筆資料的時間為美東晚間11時37分（格林威治標準時間23日3時37分）。