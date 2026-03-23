紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

紐約時報報導，一架加拿大快運航空（Air Canada Express）客機22日凌晨抵達美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）時，與一輛港務局車輛在跑道上相撞，導致機場一度關閉。NBC News引述消息人士指出，事故造成客機正、副機師共2人死亡。

紐約郵報報導稱，紐約市消防局表示，事發於機場第4跑道，涉及一架飛機與一輛隸屬港務局車輛。該車輛當時在跑道上正趕往處理另一起事故，與時速39公里的客機相撞。

加拿大航空發表聲明指出，涉事客機為由加拿大爵士航空（Jazz Aviation LP）執飛、從加拿大蒙特婁飛往紐約的加拿大航空快運8646航班。

爵士航空則表示，根據初步乘客名單，機上當時載有72名乘客及4名機組員。截至目前，官方尚未立即確認是否造成死亡或人員受傷。

紐時記者在現場目擊，多輛警車與消防車包圍受損客機，白色機身前端明顯受創，附近一輛卡車則側翻倒地。

紐約市警局發言人拉嘉蘭特（Nicholas Lagalante）表示，與客機相撞的車輛隸屬港務局。事故原因仍待進一步調查。

美國聯邦航空總署（FAA）已對拉瓜迪亞機場發布地面停飛令，緊急救援人員趕赴現場處理。