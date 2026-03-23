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加航快捷航空飛機撞地勤車 紐約拉瓜迪亞機場關閉

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

根據航班追蹤網站FlightRadar24，一架加航快捷航空公司（Air CanadaExpress）區域客機今天晚間降落於紐約拉瓜迪亞機場時與一輛地勤車輛發生碰撞，導致機場關閉。

路透社報導，FlightRadar24表示，這架CRJ-900型飛機從蒙特婁起飛，當時以時速約39公里的速度撞上地勤車。這架噴射機是由加拿大航空公司（AirCanada）的區域合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）營運。

根據美國聯邦航空總署（FAA）發布的通知，紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）所有班機已接獲地面停飛指令，預計持續到格林威治時間5時30分。

FAA的通知顯示，機場停飛原因是因「緊急狀況」，且停飛時間很有可能延長，但未提到具體細節。拉瓜迪亞機場官網顯示，抵達的航班已轉往其他機場或返回出發地。

FAA在發給飛行員的另一份通知中提到，機場可能關閉至格林威治時間18時。

社群媒體上流傳的未經證實影像顯示，這架飛機的機頭受損且向上傾斜。路透社無法立即核實畫面真偽。

紐約消防局在聲明中表示，正在處理拉瓜迪亞機場跑道上一起涉及飛機與車輛的事件，但未提供進一步細節。

加拿大航空公司與FAA皆未立即回覆置評請求。

航班 機場 緊急狀況

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