影／紐約驚傳客機與跑道消防車碰撞！網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

美國科技富豪馬斯克廿一日啟動他最新的大膽計畫：Terafab，將製造人工智慧（ＡＩ）、機器人和太空資料中心所需晶片。他旗下的特斯拉同日也在社媒Ｘ發文表示，將和已併入太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克ＡＩ新創公司「ｘＡＩ」聯手，打造「史上規模最大」的晶片製造廠。

2026-03-23 00:00