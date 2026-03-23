政府欠薪機場安檢大排長龍 川普下令移民官上崗

美國國會預算僵局相持不下，導致機場安檢人員無薪工作或請假離職，造成安檢工作壅塞，美國官員表示，移民官員將從明天起，被派往全美各地機場，以協助緩解安檢大塞車。

法新社報導，川普於今天清晨透過社群媒體宣布這項非常措施，相關官員隨即緊急擬定應對計畫。

總統資深邊境顧問霍曼（Tom Homan）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，移民暨海關執法局（ICE）人員明天起調往機場支援，但強調他們不會去執行未曾受訓的工作。

霍曼在CNN節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我不認為ICE人員會坐在X光機前，來負責篩檢行李有無問題，畢竟他們沒受過這方面訓練。」

他說，ICE官員將協助「提供其他需要安保的地方」，例如監控出入口。「我們今天會擬出一套計畫，並在明天開始執行。」

自2月14日以來，國土安全部（DHS）預算資金就已中斷，民主黨國會議員要求他們必須改善在明尼蘇達州驅逐移民的做法。

國土安全部所屬單位運輸安全局（TSA），負責管理機場安檢人員卻受到波及，已經有數週無薪工作。

由於薪資拖延，不少機場安檢人員開始缺勤甚至辭職，造成機場旅客排隊等候時間拉長，甚至需要等候數小時。

根據國土安全部統計，自2月14日政府停擺以來，已有超過300名運輸安全局員工離職，另外美國媒體報導，請假人數增加了兩倍多。

工會主管表示，一些工作人員必須兼職，或依靠捐款維持生計，有些大型機場正在收集禮品卡，為那些沒有收入的TSA員工提供食物援助。

運輸部長達菲（Sean Duffy）今天表示，他認為未來數天情況「將會更加惡化」。

達菲告訴美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）說：「隨著情況惡化，我認為這將給國會帶來壓力，促使國會達成解決方案。」