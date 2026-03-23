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職員怠勤…美機場安檢塞爆 總統揚言派ICE人員接替工作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普揚言將派遣移民暨海關執法局（ICE）人員負責機場安檢，全球首富馬斯克也表態願意自掏腰包，墊付機場安檢人員薪水。（美聯社）
美國總統川普揚言將派遣移民暨海關執法局（ICE）人員負責機場安檢，全球首富馬斯克也表態願意自掏腰包，墊付機場安檢人員薪水。（美聯社）

美國國會針對國土安全部（DHS）的預算僵局已延燒超過五周，使運輸安全管理局（TSA）的機場安檢人員繼續無薪工作，怠勤日益嚴重，機場安檢也大排長龍、民怨四起。美國總統川普揚言將派遣移民暨海關執法局（ICE）人員負責機場安檢，全球首富馬斯克也表態願意自掏腰包，墊付機場安檢人員薪水。

美國國會為國土安全部移民執法人員執法過當爭議而封殺國土安全部預算後，國土安全部預算已從2月14日起斷炊，致使機場安檢出現大排長龍的亂象。參院共和黨人21日否決民主黨所提、單獨對TSA撥款的提案，意味著機場安檢人員將繼續無薪工作。

機場安檢人員已一個多月沒領到薪水，出勤率大減，致使機場安檢作業嚴重延遲，旅客大排長龍，民怨四起。DHS表示，該部門關門以來，TSA已有超過400名工作人員離職。

川普21日在社群媒體發文表示，如果民主黨人不立即簽署撥款協議，「我就會把我們優秀又愛國的ICE人員派到機場，讓他們破天荒來執行機場安檢」。他22日又發文表示，「23日起，ICE將前往機場幫助我們依然堅守崗位的優秀TSA人員」。

馬斯克21日也在社群媒體發文表示，「在這段預算僵局對全國機場這麼多美國人的生計造成負面影響期間，我希望提議支付TSA人員的薪水」。

目前還不清楚馬斯克「代付TSA員工薪水」的過程如何操作，而且合法性也是問題，因為聯邦法律通常禁止政府雇員接受與公務相關的外部報酬。TSA擁有約6.5萬名員工，機場安檢人員的平均年薪為6.1萬美元。

各大機場也紛紛展開食品勸募活動，並接受捐款，以幫助那些過去半年來兩度被迫無薪工作的機場安檢人員。

民主黨 社群媒體 機場

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預算僵局 美機場安檢塞爆 川普：派ICE進駐

美國國會對國土安全部（ＤＨＳ）預算的僵局已逾一個月仍無法解套。廿一日聯邦參議院的共和黨籍議員，否決民主黨籍議員所提的單獨對運輸安全局（ＴＳＡ）撥款提案。美媒報導說，這代表機場安檢人員仍將無薪工作，安檢大排長龍亂象未解。對此，美國總統川普揚言廿三日派移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員進駐機場協助安檢，可當場逮捕非法入境者。

馬斯克放話「願發薪水給TSA員工」

美國國土安全部（ＤＨＳ）表示，自二月中旬聯邦政府局部停擺以來，數百名運輸安全局（ＴＳＡ）員工已離職。上周德州休士頓的ＴＳＡ員工請假率增至逾百分之五十，紐奧良和亞特蘭大的員工請假率也至百分之三十。鑒於人手不足，包括費城國際機場的部分機場已被迫關閉某些航站安檢點。

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