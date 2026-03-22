邁向銀河 馬斯克啟動Terafab晶片廠計畫

美國科技富豪馬斯克廿一日啟動他最新的大膽計畫：Terafab，將製造人工智慧（ＡＩ）、機器人和太空資料中心所需晶片。他旗下的特斯拉同日也在社媒Ｘ發文表示，將和已併入太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克ＡＩ新創公司「ｘＡＩ」聯手，打造「史上規模最大」的晶片製造廠。

全球首富馬斯克在Terafab的發布會中宣布，Terafab的製造設施將設在美國德州首府奧斯汀，以年產相當於一太瓦（ＴＷ）運算能力的晶片為目標，並將由特斯拉與也在他旗下的SpaceX共同營運此一計畫。

馬斯克說，奧斯汀的先進技術半導體製造廠，將具備設計、製造、測試和改良每顆晶片的功能。

馬斯克並未詳述該計畫初期的投資金額。根據美媒此前報導，介於兩百億至二五○億美元（約台幣八○六○億元）。

馬斯克旗下公司都尚無製造半導體的經驗，如今他需要Terafab的主因，是特斯拉及SpaceX對運算能力的需求將遠遠超過全球晶片供應商產能。

馬斯克指稱，很感謝現有的供應鏈，包含南韓三星、台積電和美國的美光等公司，但它們擴充產能的速度有極限，滿足不了他預期的晶片需求，「那樣的速度遠低於我們想要的；我們需要晶片，因此要（自行）打造Terafab」。

Terafab以生產可支援全球每年一百至兩百ＧＷ（十億瓦）算力的晶片，還有可支援馬斯克旗下太空事業一太瓦算力的晶片。

馬斯克還說，Terafab最終將推動人類躋身能利用其他行星及恆星資源的「銀河文明」。但他沒詳述該計畫產量的時間表。

根據Wccftech等科技資訊媒體報導，已知的細節顯示，Terafab製造設施的預定產能規模似乎前所未見，甚至可能使台積電、三星及美國的英特爾等業界巨擘看來相形見絀；該計畫將採用二奈米製程工藝，年產約一千億至兩千億顆晶片，上述的奧斯汀製造設施將整合邏輯晶片及存儲晶片的生產與先進封裝技術。