馬斯克放話「願發薪水給TSA員工」

美國國土安全部（ＤＨＳ）表示，自二月中旬聯邦政府局部停擺以來，數百名運輸安全局（ＴＳＡ）員工已離職。上周德州休士頓的ＴＳＡ員工請假率增至逾百分之五十，紐奧良和亞特蘭大的員工請假率也至百分之三十。鑒於人手不足，包括費城國際機場的部分機場已被迫關閉某些航站安檢點。

有美媒走訪美國幾座主要機場，被採訪的旅客幾乎一致認為，「該發薪水給ＴＳＡ員工了」。

ＴＳＡ代理副局長史塔爾日前向美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）指出，相關問題再不解決，情況恐進一步惡化；若ＴＳＡ員工有三至四成請假，那將影響飛安。

廿一日在達拉斯-沃斯堡國際機場，旅客派翠斯．克拉克排近四小時才通過安檢。她對美聯社說，現在大家日子都不好過，有帳單要付，來上班卻領不到薪水，油價又超高；大家都該得到應有的報酬。

旅客克里斯汀．奇爾德里斯在亞特蘭大機場受訪時說，當局及國會應先將ＴＳＡ員工「薪事」搞定，並確保飛安，然後才對國土安全問題進行任何他們想辯論的事。

在對ＴＳＡ的撥款中斷期間，約五萬名員工仍在無薪下堅守崗位。廿一日順利從雷根華府國家機場飛抵拉斯維加斯的旅客梅麗莎．湯瑪斯說，真的非常感謝這些員工，為了旅客的安全而犧牲那麼多。

根據紐約時報報導，ＴＳＡ的平均年薪約六萬美元（約台幣一九三萬元），而該局共約六點五萬名員工。美國科技富豪馬斯克廿一日宣稱，願為該局員工的薪資埋單，而他目前身價約八一四三億美元（約台幣廿六點三兆元）。