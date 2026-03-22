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預算僵局 美機場安檢塞爆 川普：派ICE進駐

聯合報／ 編譯王曉伯、茅毅／綜合報導　
美國行政與立法部門對國土安全部預算的僵局仍未解。圖為十九日亞特蘭大國際機場的該部運輸安全局安檢點前可見旅客大排長龍。（歐新社）
美國行政與立法部門對國土安全部預算的僵局仍未解。圖為十九日亞特蘭大國際機場的該部運輸安全局安檢點前可見旅客大排長龍。（歐新社）

美國國會對國土安全部（ＤＨＳ）預算的僵局已逾一個月仍無法解套。廿一日聯邦參議院的共和黨籍議員，否決民主黨籍議員所提的單獨對運輸安全局（ＴＳＡ）撥款提案。美媒報導說，這代表機場安檢人員仍將無薪工作，安檢大排長龍亂象未解。對此，美國總統川普揚言廿三日派移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員進駐機場協助安檢，可當場逮捕非法入境者。

川普廿一日在自創社媒真實社群先發文指稱，若激進的民主黨人不立即簽協議，讓美國重獲自由與安全，尤其是機場，「那我將派我們優秀且愛國的ＩＣＥ人員進駐機場」，他們將執行前所未見的安檢工作，包含當場逮捕所有入境美國的非法移民。

幾小時後川普再發文聲稱，若民主黨不同意在美國境內的機場，實施合適的安檢作業，那ＩＣＥ將接手且一定做得更好；「我預計廿三日讓ＩＣＥ人員進駐，已經要他們準備好」。但根據美媒報導，ＩＣＥ人員並未接受機場安檢工作的任何訓練。

朝野議員對ＤＨＳ的預算爭議遲遲未解，隸屬ＤＨＳ的ＴＳＡ機場安檢人員已逾一個月領不到薪資，也使他們按時出勤的意願大為降低，導致機場安檢作業嚴重延遲。ＤＨＳ表示，自二月十四日聯邦政府局部停擺以來，ＴＳＡ已逾四百名員工離職，且這些員工中約半數的資歷為三年、三分之一逾五年。ＴＳＡ代理副局長史塔爾坦言，「照目前這種情況，幾周後我們恐不得不關閉機場，尤其小型機場」。

ＤＨＳ官員說，一些主要機場的安檢人員缺勤率都逾三成，例如紐約市甘迺迪國際機場為三成、休士頓霍比機場為三成五、亞特蘭大國際機場為三成七，紐奧良國際機場更達三成九。

美國科技富豪馬斯克廿一日聲稱，他願自掏腰包來資助那些因行政與立法部門間的預算爭端，而無法領到薪資的ＴＳＡ員工；此次聯邦政府局部停擺對全美機場很多人的生計造成影響。

美國朝野對ＤＨＳ的預算僵局仍未見突破跡象。參院廿一日阻止少數黨領袖、民主黨籍參議員舒默的單獨向ＴＳＡ員工發放薪資提案。廿日也未能通過共和黨旨在結束撥款中斷的法案。兩黨互相指責，共和黨批評舒默上述法案旨在繞過參院撥款委員會正常程序；民主黨則嫌共和黨的妥協不夠，且企圖將ＩＣＥ預算與ＤＨＳ的綁在一起。

民主黨堅持要求限制ＩＣＥ執法範圍。ＩＣＥ人員一月在執法時開槍擊斃兩名美國公民。此後美國各界對限制ＩＣＥ人員執法的呼聲愈來愈高漲，演變為朝野在ＤＨＳ預算上的對峙與僵局。同樣隸屬ＤＨＳ的美國海岸防衛隊及聯邦緊急事故管理總署等單位，運作也受預算僵局影響，但以機場安檢系統最嚴重。

共和黨 機場 民主黨 安檢

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