預算僵局 美機場安檢塞爆 川普：派ICE進駐

美國國會對國土安全部（ＤＨＳ）預算的僵局已逾一個月仍無法解套。廿一日聯邦參議院的共和黨籍議員，否決民主黨籍議員所提的單獨對運輸安全局（ＴＳＡ）撥款提案。美媒報導說，這代表機場安檢人員仍將無薪工作，安檢大排長龍亂象未解。對此，美國總統川普揚言廿三日派移民與海關執法局（ＩＣＥ）人員進駐機場協助安檢，可當場逮捕非法入境者。

川普廿一日在自創社媒真實社群先發文指稱，若激進的民主黨人不立即簽協議，讓美國重獲自由與安全，尤其是機場，「那我將派我們優秀且愛國的ＩＣＥ人員進駐機場」，他們將執行前所未見的安檢工作，包含當場逮捕所有入境美國的非法移民。

幾小時後川普再發文聲稱，若民主黨不同意在美國境內的機場，實施合適的安檢作業，那ＩＣＥ將接手且一定做得更好；「我預計廿三日讓ＩＣＥ人員進駐，已經要他們準備好」。但根據美媒報導，ＩＣＥ人員並未接受機場安檢工作的任何訓練。

朝野議員對ＤＨＳ的預算爭議遲遲未解，隸屬ＤＨＳ的ＴＳＡ機場安檢人員已逾一個月領不到薪資，也使他們按時出勤的意願大為降低，導致機場安檢作業嚴重延遲。ＤＨＳ表示，自二月十四日聯邦政府局部停擺以來，ＴＳＡ已逾四百名員工離職，且這些員工中約半數的資歷為三年、三分之一逾五年。ＴＳＡ代理副局長史塔爾坦言，「照目前這種情況，幾周後我們恐不得不關閉機場，尤其小型機場」。

ＤＨＳ官員說，一些主要機場的安檢人員缺勤率都逾三成，例如紐約市甘迺迪國際機場為三成、休士頓霍比機場為三成五、亞特蘭大國際機場為三成七，紐奧良國際機場更達三成九。

美國科技富豪馬斯克廿一日聲稱，他願自掏腰包來資助那些因行政與立法部門間的預算爭端，而無法領到薪資的ＴＳＡ員工；此次聯邦政府局部停擺對全美機場很多人的生計造成影響。

美國朝野對ＤＨＳ的預算僵局仍未見突破跡象。參院廿一日阻止少數黨領袖、民主黨籍參議員舒默的單獨向ＴＳＡ員工發放薪資提案。廿日也未能通過共和黨旨在結束撥款中斷的法案。兩黨互相指責，共和黨批評舒默上述法案旨在繞過參院撥款委員會正常程序；民主黨則嫌共和黨的妥協不夠，且企圖將ＩＣＥ預算與ＤＨＳ的綁在一起。

民主黨堅持要求限制ＩＣＥ執法範圍。ＩＣＥ人員一月在執法時開槍擊斃兩名美國公民。此後美國各界對限制ＩＣＥ人員執法的呼聲愈來愈高漲，演變為朝野在ＤＨＳ預算上的對峙與僵局。同樣隸屬ＤＨＳ的美國海岸防衛隊及聯邦緊急事故管理總署等單位，運作也受預算僵局影響，但以機場安檢系統最嚴重。