快訊

CNN：伊朗正推動在荷莫茲海峽索取「買路錢」

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府註冊Alien網域引關注 白宮發言人：敬請期待

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國政府一個單位近日註冊兩個聯邦網站網域Alien.gov與Aliens.gov，此舉引發關注。對此，白宮發言人發布聲明，要大家「敬請期待」。

「今日美國報」（USA Today）報導，隨著近來外界再度聚焦不明飛行物（UFO）及外星生命相關問題，這兩個網域的出現更添猜想。

目前兩個網站都還沒上線，輸入網址只會出現錯誤訊息。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在本月19日提供給今日美國報的聲明中表示：「敬請期待！」訊息後面還加上一個外星人表情符號

美國政府此一動向的時機格外引人關注，因為美國總統川普（Donald Trump）幾週前曾表示，將推動公開與UFO及外星生命相關的政府檔案，重新引發外界對於聯邦政府隱藏哪些資訊的討論。

網站 表情符號 發言人

延伸閱讀

高市魅力外交 紐時：帶上安倍口譯勾起川普回憶

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

全美統一 白宮向國會提AI政策框架

相關新聞

機上追劇不戴耳機？美國聯合航空新規曝 最重恐遭「永久拒載」

搭飛機時，最怕遇到鄰座乘客用手機大聲播放影片或音樂。為了維護客艙安寧，美國聯合航空（United Airlines）近日祭出鐵腕新規：嚴格要求所有乘客在使用個人電子設備時「必須佩戴耳機」。若旅客屢勸不聽，航空公司不僅有權將其請下飛機，最重甚至可能面臨「永久拒載」的處分。

前FBI局長穆勒81歲辭世 曾領導川普「通俄門」調查

前美國聯邦調查局局長穆勒辭世，享壽81歲，他曾主導調查美國總統川普捲入的「通俄門」政治風暴，即俄羅斯涉嫌干預2016年美...

美國監管 AI 公布法律框架 川普政府爭取數個月後在國會通過

美國川普政府公布人工智慧（AI）監管法律框架，力求數月後在國會立法通過，目標是統一全美AI政策，並為這項新興科技建立起安全護欄，以防各州分別制定自己的AI規範。

軟體商系統獲美國防部認可 Palantir 工具列制式裝備計畫

美國五角大廈將把數據分析軟體公司Palantir的人工智慧（AI）系統，正式列為「制式裝備計畫」（program of record），此舉可簡化該系統在各軍種間的導入流程，並予以穩定且長期的經費，代表會長期使用該公司的武器目標鎖定技術，也顯示AI在軍事決策中的角色愈來愈重要。

全美統一 白宮向國會提AI政策框架

白宮廿日向美國國會提交關於人工智慧(ＡＩ)的統一政策立法框架，並發表聲明希望在未來幾個月內與國會合作，將該框架轉為可供美國總統川普簽署的法案。

美戰爭部 擬採帕蘭泰爾AI

路透廿日獨家報導，美國國防部副部長費恩柏格九日在致該部高層與美軍指揮官的備忘錄中寫道，美國帕蘭泰爾公司Maven智慧系統將為美軍戰鬥人員提供在各領域偵測、嚇阻與壓制敵人的最新工具。該報導說，這凸顯人工智慧（ＡＩ）在軍事決策中扮演的角色愈來愈吃重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。