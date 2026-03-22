美政府註冊Alien網域引關注 白宮發言人：敬請期待

美國政府一個單位近日註冊兩個聯邦網站網域Alien.gov與Aliens.gov，此舉引發關注。對此，白宮發言人發布聲明，要大家「敬請期待」。

「今日美國報」（USA Today）報導，隨著近來外界再度聚焦不明飛行物（UFO）及外星生命相關問題，這兩個網域的出現更添猜想。

目前兩個網站都還沒上線，輸入網址只會出現錯誤訊息。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在本月19日提供給今日美國報的聲明中表示：「敬請期待！」訊息後面還加上一個外星人表情符號。

美國政府此一動向的時機格外引人關注，因為美國總統川普（Donald Trump）幾週前曾表示，將推動公開與UFO及外星生命相關的政府檔案，重新引發外界對於聯邦政府隱藏哪些資訊的討論。