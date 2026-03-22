短短5天從冰凍到極熱 美中部查努特溫差逾40°C

美國西半部創紀錄熱浪今天持續向東移，進逼中部，導致多個地區出現異常高溫。堪薩斯州的查努特（Chanute）在5天內從攝氏零下10.5度飆升逾40度，最低與最高皆創歷年3月新紀錄。

根據美國國家氣象局（NWS）預報中心的數據，從加州一直到科羅拉多州，有數十個城市都創下了3月份歷史性高溫。

密蘇里州堪薩斯市（Kansas）、內布拉斯加州北普拉特（North Platte）在今天記錄到3月新高溫度，達攝氏33.3度。

除了打破單月的歷史高溫外，這次熱浪還刻劃下其他幾個氣溫里程碑。

以堪薩斯州查努特市（Chanute）為例，在3月16日為攝氏零下10.5度，創下史上同期最低溫紀錄；但僅過了4天，卻飆升至攝氏32.8度也寫下同期新高。

氣象單位表示，美國最炎熱城市之一的亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），今天日間低溫為宜人的攝氏21.1度，是史上最早出現此溫度的紀錄。

昨天，這波熱浪使得沿南加州與亞利桑那州交界多處氣溫高達攝氏44.4度，刷新全美3月高溫紀錄。