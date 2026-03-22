快訊

廚餘再利用新招！達人自製堆肥桶：不用花大錢也能收液肥

NBA／分手事件延燒！ 唐西奇要求駁回女方「追討扶養、律師費」訴訟

核電重啟需要環評嗎？ 彭啓明：核安會審查已類似環評

聽新聞
0:00 / 0:00

短短5天從冰凍到極熱 美中部查努特溫差逾40°C

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國西半部創紀錄熱浪今天持續向東移，進逼中部，導致多個地區出現異常高溫。堪薩斯州的查努特（Chanute）在5天內從攝氏零下10.5度飆升逾40度，最低與最高皆創歷年3月新紀錄。

根據美國國家氣象局（NWS）預報中心的數據，從加州一直到科羅拉多州，有數十個城市都創下了3月份歷史性高溫。

密蘇里州堪薩斯市（Kansas）、內布拉斯加州北普拉特（North Platte）在今天記錄到3月新高溫度，達攝氏33.3度。

除了打破單月的歷史高溫外，這次熱浪還刻劃下其他幾個氣溫里程碑。

以堪薩斯州查努特市（Chanute）為例，在3月16日為攝氏零下10.5度，創下史上同期最低溫紀錄；但僅過了4天，卻飆升至攝氏32.8度也寫下同期新高。

氣象單位表示，美國最炎熱城市之一的亞利桑那州鳳凰城（Phoenix），今天日間低溫為宜人的攝氏21.1度，是史上最早出現此溫度的紀錄。

昨天，這波熱浪使得沿南加州與亞利桑那州交界多處氣溫高達攝氏44.4度，刷新全美3月高溫紀錄。

溫度 氣溫 美國

延伸閱讀

漸轉東南風天氣回暖高溫30度 天氣風險：前半周北東仍有雨

大回暖轉熱有感 粉專：鋒面尾端輕輕掠過全台降雨有限

今起轉晴高溫30度 吳德榮：周六鋒面南下變天北東有雨

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

相關新聞

機上追劇不戴耳機？美國聯合航空新規曝 最重恐遭「永久拒載」

搭飛機時，最怕遇到鄰座乘客用手機大聲播放影片或音樂。為了維護客艙安寧，美國聯合航空（United Airlines）近日祭出鐵腕新規：嚴格要求所有乘客在使用個人電子設備時「必須佩戴耳機」。若旅客屢勸不聽，航空公司不僅有權將其請下飛機，最重甚至可能面臨「永久拒載」的處分。

全美統一 白宮向國會提AI政策框架

白宮廿日向美國國會提交關於人工智慧(ＡＩ)的統一政策立法框架，並發表聲明希望在未來幾個月內與國會合作，將該框架轉為可供美國總統川普簽署的法案。

前FBI局長穆勒81歲辭世 曾領導川普「通俄門」調查

前美國聯邦調查局局長穆勒辭世，享壽81歲，他曾主導調查美國總統川普捲入的「通俄門」政治風暴，即俄羅斯涉嫌干預2016年美...

美國監管 AI 公布法律框架 川普政府爭取數個月後在國會通過

美國川普政府公布人工智慧（AI）監管法律框架，力求數月後在國會立法通過，目標是統一全美AI政策，並為這項新興科技建立起安全護欄，以防各州分別制定自己的AI規範。

軟體商系統獲美國防部認可 Palantir 工具列制式裝備計畫

美國五角大廈將把數據分析軟體公司Palantir的人工智慧（AI）系統，正式列為「制式裝備計畫」（program of record），此舉可簡化該系統在各軍種間的導入流程，並予以穩定且長期的經費，代表會長期使用該公司的武器目標鎖定技術，也顯示AI在軍事決策中的角色愈來愈重要。

美戰爭部 擬採帕蘭泰爾AI

路透廿日獨家報導，美國國防部副部長費恩柏格九日在致該部高層與美軍指揮官的備忘錄中寫道，美國帕蘭泰爾公司Maven智慧系統將為美軍戰鬥人員提供在各領域偵測、嚇阻與壓制敵人的最新工具。該報導說，這凸顯人工智慧（ＡＩ）在軍事決策中扮演的角色愈來愈吃重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。