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機上追劇不戴耳機？美國聯合航空新規曝 最重恐遭「永久拒載」

聯合新聞網／ 綜合報導
為了維護客艙安寧，美國聯合航空近期更新運送條款，明文規定旅客使用電子設備發出聲音時必須佩戴耳機，違者最重可處永久拒載。示意圖/ingimage
為了維護客艙安寧，美國聯合航空近期更新運送條款，明文規定旅客使用電子設備發出聲音時必須佩戴耳機，違者最重可處永久拒載。示意圖/ingimage

飛機時，最怕遇到鄰座乘客用手機大聲播放影片或音樂。為了維護客艙安寧，美國聯合航空（United Airlines）近日祭出鐵腕新規：嚴格要求所有乘客在使用個人電子設備時「必須佩戴耳機」，若旅客屢勸不聽，航空公司不僅有權將其請下飛機，最重甚至可能面臨「永久拒載」的處分。

據「CBS News」報導，聯合航空近日悄悄更新了官方的「運送條款」（Contract of Carriage），在旅客規範中加入了針對客艙噪音的嚴格條文。

根據最新規定，任何旅客在機上使用個人電子設備聽音樂、看影片或是滑社群媒體時，只要設備會發出聲音，就「必須」佩戴耳機。聯合航空在條款中明訂，若旅客拒絕配合佩戴耳機聽取音訊或影片內容，航空公司保留將該名乘客請下飛機的權利，甚至可以「永久拒絕載運」該名違規旅客。

針對聯合航空這項強硬的新政策，知名旅遊專家凱斯（Scott Keyes）表示高度肯定。他指出，雖然各大航空公司都會「鼓勵」乘客使用耳機，但他目前並未聽聞美國有其他大型航空將「不戴耳機就趕下飛機」明文寫入懲罰條款中。

凱斯認為，這項新規非常符合絕大多數旅客的搭機禮儀與期望，「通常飛機上只有極少數的人會因為不戴耳機而製造噪音，聯合航空此舉，提供了一個非常優雅且有力的法源，來處理這些不顧他人的旅客。」

雖然祭出了嚴厲的罰則，但聯合航空也在官方網站上貼心提醒旅客不需過度恐慌。如果旅客在搭機時真的不小心忘記攜帶個人耳機，只要機上還有庫存，都可以隨時向空服員索取免費的耳機備品來使用，輕鬆享受機上娛樂的同時，也尊重他人的安寧。

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