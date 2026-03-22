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預算僵局拖欠機場安檢薪水 川普：將派ICE頂替

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國國會對預算撥款僵持不下，導致機場安檢人員領不到薪水；總統川普今天揚言，將派遣移民暨海關執法局（ICE）人員來負責機場安檢。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示，如果民主黨人不立即簽署撥款協議，「我就會把我們優秀又愛國的ICE人員派到機場，讓他們破天荒來執行機場安檢。」

川普隨後又發文說：「我預期23日就派ICE人員去機場，並已經告訴他們做好準備。」

川普發此語之前數小時，科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主動說，在預算解決之前，機場安檢人員的薪水由他來付。

由於政府一些部門自2月中旬停擺，運輸安全局（TSA）數千名員工被迫在春季旅遊潮中無薪工作。他們主要負責對機場旅客、行李與貨物的安檢工作。

根據官網資料，隸屬國土安全部（DHS）的運輸安全局約有6萬5000名員工。根據不同的估算顯示，他們年度薪酬總額在25億至30億美元。

馬斯克於X平台發文表示：「在這場經費僵局期間，我願意代為支付運輸安全局員工的薪水，國會預算爭議已經嚴重影響到在全國各地機場許多人的生計。」

馬斯克 薪水 機場

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