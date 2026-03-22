前FBI局長穆勒81歲辭世 曾領導川普「通俄門」調查

前美國聯邦調查局局長穆勒辭世，享壽81歲，他曾主導調查美國總統川普捲入的「通俄門」政治風暴，即俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，助川普擊敗對手勝選。

美國媒體援引家屬聲明報導，穆勒（RobertMueller）於昨天深夜過世，但未確切說明他辭世的地點與死因。

消息甫出，川普（Donald Trump）隨即在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「穆勒剛過世了。很好，我很高興他死了。他再也無法傷害無辜的人！」

穆勒在美國2001年911事件發生前幾天接任聯邦調查局（FBI）局長，之後領導該單位長達12年，期間致力強化FBI的反恐任務。

卸任FBI局長後，穆勒被任命為司法部特別檢察官，負責領銜調查川普的總統競選團隊是否與俄羅斯共謀，助他2016年當選總統。

穆勒自2017年起在幕後默默進行調查兩年，直到2019年7月才現身國會就調查結果作證。川普經常批評這項調查是「政治獵巫」。

穆勒交出約450頁的報告，證實俄羅斯特工曾試圖干預2016年大選，協助川普擊敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），包括以駭客侵入電子信箱帳戶。

報告也指出，川普競選團隊利用希拉蕊所受衝擊占便宜，但並未刻意與俄方勾結。

根據調查報告，在穆勒調查期間，川普一再想要阻撓他的工作。但穆勒表示，對於川普是否犯下妨礙司法罪，他無法下定論。

穆勒在報告裡未斷定川普有無構成刑事犯罪，但也說他沒有足夠信心能證明川普清白。