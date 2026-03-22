軟體商系統獲美國防部認可 Palantir 工具列制式裝備計畫

美國五角大廈將把數據分析軟體公司Palantir的人工智慧（AI）系統，正式列為「制式裝備計畫」（program of record），此舉可簡化該系統在各軍種間的導入流程，並予以穩定且長期的經費，代表會長期使用該公司的武器目標鎖定技術，也顯示AI在軍事決策中的角色愈來愈重要。

制式裝備計畫是指已正式納入「未來年度國防計畫（FYDP）」，代表該計畫已脫離實驗階段，享有長期且穩定的撥款保障，並正式成為美軍標準化編制與長期戰略規劃中的一環。

根據路透看到的備忘錄，戰爭部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）向美軍高層表示，導入Palantir的Maven系統，將為作戰人員提供「在各領域偵測、嚇阻並壓制敵人的最新工具」。

Maven是一套指揮與控制軟體平台，它利用AI快速分析大量來自衛星、無人機、雷達的戰場資料，自動辨識潛在的威脅或目標。

費恩柏格在備忘錄中要求，30天內應將Maven的管制權由美國國家地理空間情報局移交至五角大廈的首席數位與AI辦公室，未來與Palantir的合約將由美國陸軍負責。