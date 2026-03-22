美國監管 AI 公布法律框架 川普政府爭取數個月後在國會通過

美國川普政府公布人工智慧（AI）監管法律框架，力求數月後在國會立法通過，目標是統一全美AI政策，並為這項新興科技建立起安全護欄，以防各州分別制定自己的AI規範。

這套立法框架分成六部分，大致提議一套監管AI產品與基礎設施的法規，涵蓋落實新的兒童安全規定、審核標準化、AI資料中心的能源使用等範疇。此外，這套框架也呼籲國會對智慧財產權相關棘手議題謀求對策，並擬定相應規則，以「防止合法的政治意見表達或異議被AI系統消音或審查」。

川普政府表示，希望「未來數月」與國會合作，將框架轉化為法案，讓總統川普簽署為法律。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯日前接受福斯新聞台專訪時表示，希望「今年」內就能順利立法通過，並認為能獲得共和、民主兩黨支持。

但觀察家指出，這並非易事，尤其國會兩黨意見嚴重分歧，共和黨的多數地位既薄弱又常鬧內訌。況且，川普已敦促共和黨議員優先處理他希望在11月期中選舉前通過的法案，即備受爭議的「選民身分識別」法案。參議院本周花了大半時間辯論「拯救美國法案」，即使憑共和黨掌握的票數不足以過關。

鑒於各界對AI及其影響的顧慮日增，紐約、加州等地議員紛紛推動規範AI的州法，引起AI產業領袖強烈反對，唯恐州政府各行其是將導致全國AI法規變成大雜膾，業者無所適從，窒礙創新，讓中國大陸等外國對手在全球AI爭霸戰中取得優勢。

川普政府大致支持AI，去年12月簽署行政命令，推動AI產業監管標準全國統一。白宮AI框架聲明寫道：「國會應阻止加諸無謂負擔的AI州法，確定負擔輕微的全國單一標準與建議相符，而不是50項互相衝突的標準。」

克拉茨修斯20日發布新聞稿說：「白宮的全國AI法律框架將解放美國創造力，以贏得全球AI競賽，並獲致各項突破，進而創造就業、降低成本並改善全民生活。同時，這也對諸多顧慮對症下藥，包括線上兒童保護、避免家庭受能源成本升高之苦、尊重創作者權益、支持美國勞工，好讓每個公民信任這項不可思議的科技，並從中受惠。」