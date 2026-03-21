五角大廈限制記者採訪 遭判違憲

媒體出身的赫塞斯去年出任川普政府國防部長之後，就加強對媒體報導新聞的控制，並制定政策限制記者進入五角大廈。美國華盛頓特區聯邦法官佛里曼廿日裁定，上述政策侵犯記者擁有的憲法權利。佛里曼也下令五角大廈恢復給紐約時報等七位記者的記者證。

五角大廈尚未置評此一裁決。赫塞斯先是去年五月規定記者進入五角大廈大部分區域時必須有官方人員陪同，去年十月更祭出觸及媒體底線的採訪新規︰記者必須簽名同意，若要求官員揭露機密資訊就會被沒收採訪證；若報導未取得赫塞斯批准的內容，會被逐出五角大廈採訪團。

包括紐約時報和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）的幾十家新聞機構拒簽承諾書，造成這些媒體的記者被拒發五角大廈記者證。紐時因此提告，主張侵犯美國憲法第一修正案和第五修正案賦予的言論自由及正當程序權利。

紐時律師表示，此一裁定有力駁斥五角大廈在戰爭時期，試圖阻礙新聞自由以及向美國人民報導重要訊息。

佛里曼在措詞嚴厲的判決中寫道，第一修正案的起草者認為，國安更需新聞自由及知情的民眾，政府壓制政治言論反而將危及國安；此一原則在美國建國二五○年來維護了國安，現在絕不能予以放棄。

佛里曼列舉今年一月以來美軍在委內瑞拉及伊朗的軍事行動，凸顯美國人民比以往任何時候都更需從各種角度了解政府的所作所為，如此一來才能在全面、完整且公開的資訊下，決定下次選舉的投票對象。

佛里曼還寫道，無可爭議的證據表明，五角大廈的相關政策旨在清除不受歡迎的記者，改為那些與政府合作和替政府服務的人；根據赫塞斯及其幕僚的多項聲明，他們對主流新聞機構公開抱有敵意，對支持川普政府的媒體卻持開放態度。