美戰爭部 擬採帕蘭泰爾AI

路透廿日獨家報導，美國國防部副部長費恩柏格九日在致該部高層與美軍指揮官的備忘錄中寫道，美國帕蘭泰爾公司Maven智慧系統將為美軍戰鬥人員提供在各領域偵測、嚇阻與壓制敵人的最新工具。該報導說，這凸顯人工智慧（ＡＩ）在軍事決策中扮演的角色愈來愈吃重。

Maven是一套指揮和控制軟體平台，運用ＡＩ迅速分析大量來自衛星、無人機及雷達的戰場資料，自動辨識潛在的威脅或目標。

費恩柏格在該備忘錄中表示，將Maven「建案」，可簡化其在美國各軍種間的導入流程，並能挹注穩定且長期的經費。

該備忘錄還寫道，卅天內必須將Maven管制權由國家地理空間情報局（ＮＧＡ）轉移至五角大廈首席數位與ＡＩ辦公室（ＣＤＡＯ）；未來與帕蘭泰爾公司的合約則由陸軍負責。

費恩柏格還表示，「我們需立即且聚焦投資，加強ＡＩ在聯合作戰部隊中的整合，並將ＡＩ驅動的決策能力確立為戰略核心」。該公司及五角大廈尚未對此置評。

聯合國的專家小組此前提醒，由於ＡＩ將從訓練資料中吸收潛在偏誤，若在沒有人類介入下，用ＡＩ做武器目標鎖定，將引發倫理、法律及安全風險。但該公司指稱，其軟體「不會做出造成人類死傷的決策，最終目標的選擇及核准，仍由人類負責」。