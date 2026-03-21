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全美統一 白宮向國會提AI政策框架

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
川普政府推出AI發展的單一國家政策框架，避免各州自行規定造成混亂。圖為輝達執行長黃仁勳在年會上展示各種AI機器人。（美聯社）
川普政府推出AI發展的單一國家政策框架，避免各州自行規定造成混亂。圖為輝達執行長黃仁勳在年會上展示各種AI機器人。（美聯社）

白宮廿日向美國國會提交關於人工智慧(ＡＩ)的統一政策立法框架，並發表聲明希望在未來幾個月內與國會合作，將該框架轉為可供美國總統川普簽署的法案。

上述框架旨在對ＡＩ新興技術建立全美統一的安全保障措施，並試圖解決ＡＩ模型中的政治偏見問題、減少創新障礙、保護兒少網路安全，以及阻擋各州制定自己的ＡＩ規範。

白宮呼籲國會推翻各州自己的ＡＩ法律，認為各州相關法律導致「不必要的負擔」；尤其「碎片化」的各州法律將阻礙ＡＩ創新，並敦促國會支持白宮建議的「負擔最小」聯邦法律，也請國會無須設立任何新的聯邦機構來監管ＡＩ。

根據美國政治新聞網Politico及Axios報導，已上台一年多的川普政府，試圖透過國會和行政命令來確立聯邦ＡＩ法律「優先」於各州的ＡＩ法律。美國官員也不斷爭取共和黨籍國會議員支持對ＡＩ採取較寬鬆的聯邦監管方式。但這種做法未必會在國會取得跨黨派支持。

聯邦參議院共和黨領袖熊恩三月初就說，一項結合兒童網路安全法案（ＫＯＳＡ）的更大方案，有可能吸引民主黨籍國會議員支持。參院商務委員會共和黨籍主席克魯茲正與熊恩及白宮合作來制定該法案，希望四月底前能有所進展。但熊恩表示，就連共和黨籍國會議員也擔心在ＡＩ監管上，出現聯邦權力凌駕各州的問題。

熊恩直言，「我們必須找到方法，既能化解許多成員的擔憂，又不至於在過程中踐踏各州權利」。

白宮的統一政策立法框架並呼籲，國會的ＡＩ立法優先於任何監管模型開發方式，或因他人使用ＡＩ而懲罰企業的州法。但該框架也概述聯邦法律不會凌駕州法的部分領域，要求國會允許各州保留保護兒少的法律，包括禁止ＡＩ生成兒童性虐待的材料。

上述框架還要求國會就可能被兒童使用的模型設定年齡限制，並為家長提供工具，對子女使用模型設定安全保障；該框架另呼籲國會立法鼓勵ＡＩ技能教育培訓，並蒐集ＡＩ對民眾就業機會及失業造成影響的資料數據。

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