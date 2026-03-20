美首見在任總統登紀念幣 川普肖像金幣設計獲准惹議

美國官員今天表示，一個由總統川普親自挑選的顧問委員會，已批准了一款以川普肖像為特色的紀念金幣設計，此舉遭到民主黨對手的猛烈抨擊。

在多家媒體報導此事並展示設計草圖後，美國美術委員會（US Commission of Fine Arts）在被法新社問及此事時拒絕發表評論。這枚金幣旨在紀念美國建國250週年。

金幣的一面展示了川普怒目而視、雙拳緊握於桌上的站姿；另一面則是一隻老鷹展翅棲息在一個看似鐘的物體上。

這枚金幣沒有幣值，售價也尚未公布，但美國鑄幣局（U.S. Mint）出售的類似紀念幣價格可能超過1000美元。

美國財政部司庫畢治（Brandon Beach）透過聲明表示，沒有比現任總統更具代表性的肖像，能展現國家與民主的持久精神。

自今年1月重返白宮以來，川普展開一系列的翻新和建設計畫。去年10月，他全數解僱美國美術委員會的6名成員，並換上他親自挑選的人馬。

其中最具爭議的是他正在白宮建造的一個宴會廳，以及對華府著名的甘迺迪中心（Kennedy Center）的翻新，他已將中心以自己的名字重新命名。

另一個顧問小組公民鑄幣諮詢委員會（CitizensCoinage Advisory Committee），曾在今年2月拒絕將川普的硬幣列入辯論議程。

諮詢委員會成員之一的斯卡林奇（Donald Scarinci）當時表示，自1776年簽署「美國獨立宣言」以來，「地球上沒有任何一個國家，會在一位民選領袖任職期間，發行帶有此人肖像的硬幣」。

他說：「只有那些由國王或獨裁者統治的國家，才會將在位統治者的肖像展示在王國的硬幣上。」