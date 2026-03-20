高市訪美喊「日本回來了」　川普大讚美日夥伴關係

美國總統川普今晚在白宮宴請日本首相高市早苗，川普大讚美日夥伴關係讓彼此變得更強大、更自由；高市也強調日美關係的重要性，她還引述日本已故首相安倍晉三的話，並舉手高呼Japan is back（日本回來了）。

川普（Donald Trump）今天先在白宮橢圓形辦公室和高市會晤，晚上接著在白宮宴請高市率領的訪團。這是高市自去年10月就任日本首相以來，首度造訪白宮。

川普致詞表示，歡迎「很棒的朋友及夥伴」來到白宮。美國和日本是堅實盟友，雙邊夥伴關係讓彼此比其他國家更強大、更自由也更成功，「在我和首相的領導下，我們將能讓這段夥伴關係比以往更強大、更好」。

川普說，他去年訪問東京期間，美日達成一項歷史性的貿易協議，將加強能源、半導體、造船及醫藥等各個領域的合作。美國也樂意看到，日本政府採取措施擴大對自身安全及防衛的承諾，並大量採購美國的軍事裝備。

高市透過翻譯致詞時同樣強調美日關係的重要。她說，一個更強大的日本和一個更強大的美國，一個更繁榮的日本和一個更繁榮的美國，「我很有信心，唐納（川普名字）和我是實現這項共同目標的最佳拍檔」。

高市還提到安倍晉三並表示，安倍是川普的好友，同樣也是她的好朋友，安倍生前訪問華府時曾說過一句話，她今晚也要帶著更多自信跟驕傲重複那句話，隨後舉手用英文高呼Japan is back（日本回來了），全場響起一陣掌聲跟歡呼，站在一旁的川普也面露笑容。

她說，日本將再次引領全球創新，「新日本」已準備好為世界和平發揮更大作用。

此外，今年是美國建國250週年，高市也向美國表達祝賀。她還提到，明天是川普小兒子拜倫．川普（Barron Trump）生日，要祝他生日快樂。

高市說，拜倫．川普長得又高又帥，「這從哪得來的，顯而易見」，這番話讓川普笑得十分開心。