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川普高市會談後 美日宣布400億美元核能投資項目

中央社／ 華盛頓19日專電

美國總統川普和日本首相高市早苗今天在白宮舉行會談後，美日宣布新一波戰略投資項目，其中包括一項耗資400億美元興建小型模組化反應爐的核能項目，以及建造天然氣發電設施等計畫。

美國和日本去年達成一項貿易協議，日本承諾對美投資5500億美元。法新社報導，美日已於2月宣布第一階段投資項目，規劃在3項基礎設施建設中投入360億美元。

報導指出，川普（Donald Trump）和高市今天舉行會談後，美日聯合發布聲明，宣布第二波投資計畫。

根據聲明，新一波投資計畫包括一項高達400億美元的投資項目，計畫在美國田納西州、阿拉巴馬州興建小型模組化反應爐（SMR），以及在賓州、德州共投資330億美元建設天然氣發電設施。

今天的聲明指出，這些項目將透過加速兩國經濟成長，為美日同盟開創「新黃金時代」鋪路，以確保經濟安全。

聲明還讚揚由GE Vernova Hitachi建造的小型模組化反應爐，將能為下一代提供穩定電力來源、為美國民眾穩定電價，並「強化美日在全球技術競爭中的領導地位」。

此外，路透社報導，美日今天也發布一項行動計畫，目的是為了開發關鍵礦產與稀土供應鏈中，取代中國的替代方案，初期將聚焦為選定的礦產類別建立價格下限。

據報導，美國貿易代表署（USTR）今天發布的美日聯合聲明指出，兩國的目標是為「確保共同供應鏈韌性，提供具體且短期的成果」。

基礎設施 對美投資 貿易協議

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