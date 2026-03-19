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海鷗搶女兒薯條遭斬首 紐澤西男子只判八個月引眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不滿海鷗偷吃，當眾將海鷗「斬首」。示意圖／ingimage
男子不滿海鷗偷吃，當眾將海鷗「斬首」。示意圖／ingimage

美國紐澤西州一名男子因海鷗叼走女兒手中的薯條，竟當場將海鷗「斬首」。事件曝光後，男子被判處八個月有期徒刑，不過這樣的判決卻引發動保團體不滿，認為判決太輕了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的齊格勒（Franklin Ziegler）在2024年7月時，帶女兒到水上樂園玩耍。其他遊客目擊到齊格勒手上拿著「斷頭海鷗」，要找垃圾袋處理屍體，一度引發現場遊客恐慌。

原來齊格勒是不滿海鷗偷吃女兒薯條，竟然就這樣將海鷗「斬首」。案件曝光後，他被控犯下三級動物虐待罪，齊格勒也坦承罪行。他服刑262天後，在今年2月12日獲釋，並於3月12日正式接受判決，另被處以250美元（約新台幣8,000元）罰款。

儘管法律程序已經結束，齊格勒也已服完刑期，動保人士仍無法接受判決結果。動保組織「為動物討公道」（In Defense of Animals’ Justice）資深倡議者史丹利（Doll Stanley）批評，齊格勒在光天化日之下、甚至在孩童面前殘忍虐殺海鷗，「這樣的刑期根本只是象徵性處罰」。她進一步指出，美國聯邦調查局（FBI）已經認定虐待動物是家暴的預警指標，但法院並未正視此風險，令人失望。

社群媒體上也出現大量批評聲浪，不少網友認為刑期過短，稱齊格勒的犯行「令人作嘔」、刑期過短「完全不合理」等，要求司法機關加重懲處，以遏止類似暴力事件再度發生。

美國 海鷗 動保團體 虐待動物

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