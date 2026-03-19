快訊

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

美國校秘睡了13歲男學生還傳訊讚「比老公大」 性侵調查中她已潛逃

聯合新聞網／ 綜合報導
梅薩傳送許多不當訊息給男學生。示意圖，非當事人。圖／ingimage
梅薩傳送許多不當訊息給男學生。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國科羅拉多州一名國中女行政人員涉嫌長期性侵13歲男學生，甚至提供酒精與大麻助興，如今她在警方調查期間突然失聯，面臨多達12項重罪指控。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的梅薩（Brenda Meza）本來在富蘭克林中學（Franklin Middle School）任職，她從2024年底開始透過社群媒體與一名八年級男學生建立關係，並與學生發生多次性行為。

根據調查，男學生在Instagram上找到梅薩後，雙方開始頻繁傳訊，甚至交換裸照。警方文件指出，梅薩坦承為了不讓丈夫發現，刻意將4張男學生的裸照刪除。

2025年1月，梅薩購買含大麻成分的食品與即飲調酒，與男學生在沃爾瑪（Walmart）停車場會面。兩人在車內後座親吻、撫摸，並首次發生性關係。男學生向警方表示，雙方至少發生過三次性行為。

梅薩曾傳訊告訴男學生「你那兒比我丈夫還大」，甚至跟男學生說她覺得兩人「上輩子就認識了」。她對男學生佔有慾極強，只要男學生與同齡女生說話就會吃醋，也要求男學生保密隱瞞兩人的關係。

2025年2月，匿名人士向學校檢舉。梅薩在校方約談後，回家向丈夫坦承自己曾經吸毒，並承認自己與學生有不當互動。丈夫報警後，梅薩一度不肯承認自己和學生發生關係，不過警方在她手機發現兩人在車內的照片、男學生飲酒與持有大麻的畫面，以及課後活動的合照。

警方展開調查後，梅薩在2月12日傳訊息要求學生刪除聯絡方式，隨即失聯。校方在2月25日將她解雇。警方目前仍無法掌握其行蹤，並計畫以性侵未成年、網路誘騙與湮滅證據等罪名起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

學生 性侵

延伸閱讀

員工疑在廁所抽電子菸釀停工遭開除 英國法院判公司得賠他88萬

德國研究突破「大腦冷凍復活」關鍵 解凍後恢復記憶相關電訊號

影／會「說話」的豬爆紅 IG最紅豬拿下金氏紀錄

矮個子更健康？ 研究揭4大優勢：罹癌風險較低、壽命更長

相關新聞

美國校秘睡了13歲男學生還傳訊讚「比老公大」 性侵調查中她已潛逃

美國科羅拉多州一名國中女行政人員涉嫌長期性侵13歲男學生，甚至提供酒精與大麻助興，如今她在警方調查期間突然失聯，面臨多達12項重罪指控。

海鷗搶女兒薯條遭斬首 紐澤西男子只判八個月引眾怒

美國紐澤西州一名男子因海鷗叼走女兒手中的薯條，竟當場將海鷗「斬首」。事件曝光後，男子被判處八個月有期徒刑，不過這樣的判決卻引發動保團體不滿，認為判決太輕了。

紐時揭美工運領袖連環性醜聞 人權鬥士淪性侵惡徒

「紐約時報」今天的調查報導投下震撼彈。投身勞工權益改善數十年且帶來深遠影響的美國民權運動指標性人物查維斯，遭到指控在所領...

為壓低油價 美豁免「瓊斯法」60天開放外籍船

美國政府今天宣布暫時豁免航運法「瓊斯法」，為期60天。這項豁免將允許懸掛外國國旗的船隻在美國港口間運輸燃料、肥料等貨物，...

解國土部僵局 白宮讓步：限制在醫院、學校執法 擴大用隨身攝影器

國土安全部因為預算僵局而陷入停擺，運輸安全管理局(TSA)人員無薪可領而紛紛請病假或辭職，各地機場安檢大排長龍。紐約時報報導，白宮官員為了爭取國土安全部重啟運作，同意在移民執法行動做出小幅改變，以回應民主黨用重大移民執法改革換取預算放行的要求。

不明無人機闖華府陸軍基地！美國務卿及防長都住那 白宮急商對策

美國與伊朗戰事升高、中東局勢持續緊繃之際，華盛頓郵報18日報導，3名知情官員透露，華府一處陸軍基地上空近日出現多架來路不明的無人機。美國國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯目前都住在那座基地內，相關單位至今仍未查明無人機來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。