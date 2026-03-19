美國校秘睡了13歲男學生還傳訊讚「比老公大」 性侵調查中她已潛逃

美國科羅拉多州一名國中女行政人員涉嫌長期性侵13歲男學生，甚至提供酒精與大麻助興，如今她在警方調查期間突然失聯，面臨多達12項重罪指控。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的梅薩（Brenda Meza）本來在富蘭克林中學（Franklin Middle School）任職，她從2024年底開始透過社群媒體與一名八年級男學生建立關係，並與學生發生多次性行為。

根據調查，男學生在Instagram上找到梅薩後，雙方開始頻繁傳訊，甚至交換裸照。警方文件指出，梅薩坦承為了不讓丈夫發現，刻意將4張男學生的裸照刪除。

2025年1月，梅薩購買含大麻成分的食品與即飲調酒，與男學生在沃爾瑪（Walmart）停車場會面。兩人在車內後座親吻、撫摸，並首次發生性關係。男學生向警方表示，雙方至少發生過三次性行為。

梅薩曾傳訊告訴男學生「你那兒比我丈夫還大」，甚至跟男學生說她覺得兩人「上輩子就認識了」。她對男學生佔有慾極強，只要男學生與同齡女生說話就會吃醋，也要求男學生保密隱瞞兩人的關係。

2025年2月，匿名人士向學校檢舉。梅薩在校方約談後，回家向丈夫坦承自己曾經吸毒，並承認自己與學生有不當互動。丈夫報警後，梅薩一度不肯承認自己和學生發生關係，不過警方在她手機發現兩人在車內的照片、男學生飲酒與持有大麻的畫面，以及課後活動的合照。

警方展開調查後，梅薩在2月12日傳訊息要求學生刪除聯絡方式，隨即失聯。校方在2月25日將她解雇。警方目前仍無法掌握其行蹤，並計畫以性侵未成年、網路誘騙與湮滅證據等罪名起訴。

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