紐時揭美工運領袖連環性醜聞 人權鬥士淪性侵惡徒

「紐約時報」今天的調查報導投下震撼彈。投身勞工權益改善數十年且帶來深遠影響的美國民權運動指標性人物查維斯，遭到指控在所領導的運動中長期性侵兒童和騷擾女性。

法新社報導，「紐約時報」（The New York Times）報導，查維斯（Cesar Chavez）憑藉領袖魅力，多年來激發農工行動，為邊緣化群體爭取到勞權變革而受到全球推崇，然而同一期間，他也涉嫌猥褻未成年人、強迫女性與他發生性關係。

提出指控的包括同為這個運動要角的伍爾達（Dolores Huerta）。她說，長年並肩奮鬥的查維斯曾強迫她發生性關係，導致兩次懷孕。

紐時訪問的兩位女性均為查維斯1962年共同創立的勞工組織「聯合農場工人」（United Farm Workers）所屬成員的女兒，她們指控查維斯於1970年代在她們年幼時對其性侵。

慕吉亞（Ana Murguia）表示，查維斯在她12歲、而他已年逾40時開始對她有不當觸碰。

羅哈斯（Debra Rojas）則聲稱，她從13歲開始遭到查維斯性侵，並於15歲時與查維斯發生性行為－依照加利福尼亞州法律，這構成強暴。

紐時報導，數十名查維斯的同僚和受害者隱瞞針對他疑似長年進行侵害的相關指控。

查維斯從1950年代開始號召加州以拉丁裔為主的農工爭取改善工作條件，領導過多場大型遊行和全國性抵制行動，成為勞工運動界備受推崇人物。他於1993年過世。

美國前總統柯林頓曾追授他總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），前總統拜登則在白宮橢圓形辦公室內放置他的半身雕像。他的生日3月31日成為加州州定假日，全州多所學校、禮堂、街道和公共廣場以他的名字命名或擺設肖像。

伍爾達今天發表聲明指出，查維斯於1960年代兩度以操縱和施壓方式迫使她發生性行為，兩次皆導致她懷孕。

她說：「第一次…我覺得自己無法拒絕，因為他是我敬仰的人、是我的上司，也是我已經奉獻多年歲月的這個運動的領袖。第二次則是在違反我的意願之下被強行侵犯、感覺自己無處可逃的情況下發生。」

伍爾達透露，她將兩次懷孕生下的孩子秘密安置他人家庭撫養。

「多年來，我很慶幸能和這些孩子建立深厚關係，如今他們跟我的其他子女，也是他們的兄弟姊妹，非常親近。但即便如此，沒有人知道他們出生的真相，直到數週前。」

紐時指出，除了與妻子海倫（Helen Fabela Chavez）育有的8名子女之外，包括與伍爾達所生在內，查維斯至少還有4名子女。

儘管聯合農場工人的高層表示沒有接獲「任何直接舉報，對這些指控並無直接了解」，這個工會指出，將取消參與查維斯日（Cesar Chavez Day）相關活動。