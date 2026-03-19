為壓低油價 美豁免「瓊斯法」60天開放外籍船

美國政府今天宣布暫時豁免航運法「瓊斯法」，為期60天。這項豁免將允許懸掛外國國旗的船隻在美國港口間運輸燃料、肥料等貨物，以對抗因伊朗衝突造成的價格上漲和供應中斷。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，這項豁免是「在美軍持續執行史詩怒火行動（OperationEpic Fury）目標的同時，減輕石油市場短期中斷影響的另一個步驟」。

這是百年歷史的「瓊斯法」（Jones Act）罕見特例，反映政府為因應油價飆升及肥料供應中斷危機，採取的緊急手段。

代表美國船舶營運商、總部位於華盛頓的倡議團體「美國海事夥伴關係」（American MaritimePartnership）表示，「非常擔心」為期60天的廣泛豁免將取代美國勞工與公司，並稱該豁免僅適用於對軍事行動構成直接威脅的情況；他們誓言密切監督執行過程。

放寬「瓊斯法」後，沿海煉油廠和燃料分銷商可使用更多船隻，包括外國籍船隻，在港口之間運輸汽油、柴油和其他石油產品。

雖然分析家警告油價不太可能因此顯著降低，但從中可看出向來力挺造船與海事業工會的川普在立場上的務實轉向。

這些工會都是「瓊斯法」的主要支持者。

Obsidian Risk Advisors管理合夥人艾瑞克森（BrettErickson）表示，「瓊斯法」豁免及其他措施不會對油價產生實質影響。

「我們現在完全受制於伊朗，只要他們對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海運構成實質威脅，我們現在就會陷入困境。」

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，美國汽油價格飆升。這場衝突導致荷莫茲海峽實質關閉，全球約1/5的石油和液化天然氣出口皆經由這條關鍵水道。

川普及其共和黨同僚長期主張其政策能確保美國消費者負擔得起燃料，如今能源價格高昂，為他們帶來巨大的政治風險。

美國最大石油煉製貿易團體「美國燃料與石化製造商協會」（American Fuel and PetrochemicalManufacturers）對豁免表示歡迎，稱這將提供急需的靈活性。

衝突也導致肥料供應中斷，成為美國農民目前最深切的擔憂。

這項豁免宣布的同時，正值部分農民開始春耕之際，美國農業事務聯合會（American Farm BureauFederation）主席杜瓦（Zippy Duvall）對豁免表示讚賞，他說，「肥料和燃料成本的跳升，以及短缺的威脅，對美國農村地區造成劇烈衝擊」。

根據「瓊斯法」，在美國港口之間運輸的貨物必須由美國製造、懸掛美國國旗且主要由美國人擁有的船舶載運。

政府這項豁免，是為因應伊朗衝突造成經濟衝擊而採取的多項緊急措施之一，其他措施還包括釋放戰略石油儲備和調整制裁政策等。