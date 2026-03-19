4月2日生效！申請美簽保證金計畫新增12國 最高繳48萬保證金

美國國務院官員今天表示，總統川普政府將要求來自50個國家的公民在申請入境美國時，最高須繳納1.5萬美元（約新台幣48萬元）保證金。

路透社報導，這名要求匿名的官員表示，這項名單新增12個國家，原本的名單已包含38個國家，且多數位於非洲。

擴大後的簽證保證金計畫要求這些國家國民，在申請商務或觀光用的B1或B2簽證時，須繳納1.5萬美元的費用，並於將於4月2日正式生效。這名官員表示，此舉旨在防止訪客逾期停留。

納入簽證保證金計畫的新增國家包括：柬埔寨、衣索比亞、喬治亞、格瑞那達、賴索托、模里西斯、蒙古、莫三比克、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、塞席爾以及突尼西亞。

這名官員表示，若簽證持有人能遵守簽證與保證金相關規定返回原居國，或是最終根本沒有前往美國，所繳保證金將予以退還。

自去年1月就任以來，共和黨籍的川普採取強硬移民政策，包括大規模遣返行動、撤銷簽證與綠卡，以及對移民的社群媒體貼文和過往言論進行審查。

人權組織譴責川普的移民與旅遊相關政策，認為這些政策損害正當法律程序的保障與言論自由。川普及其盟友則表示，這些政策旨在提升國內安全。

先前已被納入的38個國家包括：阿爾及利亞、安哥拉、安地卡及巴布達、孟加拉、貝南、不丹、波札那、蒲隆地、維德角、中非共和國、象牙海岸、古巴、吉布地、多米尼克、斐濟、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、吉爾吉斯、馬拉威、茅利塔尼亞、納米比亞、尼泊爾、奈及利亞、聖多美普林西比、塞內加爾、塔吉克、坦尚尼亞、多哥、東加、土庫曼、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、委內瑞拉、尚比亞以及辛巴威。