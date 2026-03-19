聽新聞
0:00 / 0:00

白宮：中國同意川普北京行延期

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透

美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正努力訂出新的出訪日期。

川普原預定3月底出發訪問北京，擬與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國請求延期約一個月的時間。

川普17日進一步說明延期的時間點，他原本說大約在5周之後，後來又改口說可能推遲5周到6周；白宮18日則指出，中方已經同意訪問改期。

李維特 中方 美方

延伸閱讀

川普擬延後訪中行程 白宮：中方同意改期

重新安排 川普預計5或6周後訪問中國

川普稱延後5到6周訪問北京 陸外交部重申：中美雙方將保持溝通

北京「川習會」延後1個月？ 美國總統川普改口：最長延1個半月

相關新聞

白宮：中國同意川普北京行延期

美國白宮18日指出，中國已經同意推遲美國總統川普訪問北京的行程；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，白宮正努力訂出新的出訪日期。

法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

皇后區法拉盛16日發生的導致四華人死亡的四級大火，起火建築之一被發現自2012年起就因非法改建、住進60人、無消防通道等問題被反覆舉報。

川普頻發文罵法官 大法官羅伯茲：人身攻擊很危險 必須停止

在川普總統15日再度發文抨擊最高法院大法官及聯邦法官之後，首席大法官羅伯茲(John Roberts)17日在一場公開演說中，未點名地警告：「對法官進行人身攻擊很危險，必須停止。」

川普若派地面部隊赴伊朗 民調恐比尼克森25%還慘

美國對伊朗發動飛彈攻擊已逾兩周，戰事未如預期迅速收場。伊朗在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)攻擊油輪，造成全球能源市場震盪，戰局也隨之升溫。川普盟友認為，川普已不再掌控戰爭如何或何時結束，伊朗若持續攻擊荷莫茲海峽的油輪，會把川普逼進只能使戰事升級的情況，甚至迫使美軍進入地面戰，恐演變成一場「無止盡的中東衝突」。

委內瑞拉一分差擊敗美國奪WBC冠軍 川普一個字回應

委內瑞拉17日晚間在世界棒球經典賽（WBC）決賽對上美國，第八局遭追平後穩住陣腳，最終靠著第九局一支致勝二壘安打，以3比2擊敗美國，隊史首度奪下冠軍。對於這項結果，美國總統川普在真實社群僅以一個詞回應。

川普與習近平談對台軍售？美官員：對台六項保證不變

美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國國務院和國防部官員皆在會中表示，美國對台的六項保證承諾未變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。