白宮：中國同意川普北京行延期

美國對伊朗發動飛彈攻擊已逾兩周，戰事未如預期迅速收場。伊朗在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)攻擊油輪，造成全球能源市場震盪，戰局也隨之升溫。川普盟友認為，川普已不再掌控戰爭如何或何時結束，伊朗若持續攻擊荷莫茲海峽的油輪，會把川普逼進只能使戰事升級的情況，甚至迫使美軍進入地面戰，恐演變成一場「無止盡的中東衝突」。

2026-03-18 14:23