美國新墨西哥州空軍基地爆槍擊案 一死一傷

美國軍方官員表示，新墨西哥州一處美國空軍基地今天發生槍擊案，造成一人死亡、一人受傷。

美聯社報導，根據第49聯隊（49th Wing）發布的聲明，位於新墨西哥州南部阿拉馬哥多（Alamogordo）附近的霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base），因基地便利商店附近傳出有槍手出沒，於下午5時30分左右進入封鎖狀態。

聲明指出，傷患已送醫治療。安全官員證實，基地目前安全無虞，已解除封鎖。

第49聯隊在聲明中說：「緊急人員正在處理相關情況，目前現場已無威脅。」

霍羅曼空軍基地在臉書（Facebook）發文指出，基地便利商店已暫停營業，直到另行通知。有關當局尚未公布遭槍擊者姓名，也沒有提供槍擊案的進一步細節。

根據官網，這座基地約有240平方公里，是第49聯隊駐地，而第49聯隊支援國家安全任務，包含具備戰鬥準備狀態的空軍人員與太空軍人員。