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委內瑞拉一分差擊敗美國奪WBC冠軍 川普一個字回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）17日在華府白宮出席聖派翠克節慶祝活動，並發表談話。歐新社
美國總統川普（左）17日在華府白宮出席聖派翠克節慶祝活動，並發表談話。歐新社

委內瑞拉17日晚間在世界棒球經典賽（WBC）決賽對上美國，第八局遭追平後穩住陣腳，最終靠著第九局一支致勝二壘安打，以3比2擊敗美國，隊史首度奪下冠軍。對於這項結果，美國總統川普在真實社群僅以一個詞回應。

根據貼文，川普寫道：「建州啦！！！」（STATEHOOD!!!）

川普先前在委內瑞拉準決賽以4比2擊敗義大利後，也曾發文表示：「哇！委內瑞拉今晚在WBC（棒球！）準決賽以4比2擊敗義大利。他們看起來真的非常強。委內瑞拉最近好事連連！我很好奇，這股神奇力量究竟是怎麼回事？建州，第51州，有人要嗎？」

美軍1月初在川普指示下突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，目前馬杜洛被關押在紐約布魯克林的大都會拘留中心。川普先前曾多次表態，希望加拿大成為美國第51州；但在以武力推翻馬杜洛後，提出讓委內瑞拉加入美國，這還是首次。

大都會 美軍 加拿大

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