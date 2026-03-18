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美法官裁定美國之音大規模裁員無效 要求千人復職

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

一名美國聯邦法官今天下令，要求川普政府讓美國之音（Voice ofAmerica）1000多名員工重返崗位，同時恢復這家由政府資助的媒體機構的廣播業務。

法新社報導，聯邦地區法院法官藍柏斯（RoyceLamberth）發布此命令的10天前，才剛裁定美國總統川普指派負責美國之音大規模裁員的人員為非法任命，因此相關裁員行動均屬無效。

曾任電視主播的雷克（Kari Lake）在獲川普任命掌管美國國際媒體署（US Agency for Global Media）後，大幅削減人力與經費。美國國際媒體署旗下管理美國之音、自由歐洲電台（Radio Free Europe）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）等媒體。

由共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）任命的法官藍柏斯下令，要求在3月23日前，讓1042名美國之音員工重返崗位。這些員工在過去1年均處於支薪行政休假狀態。

藍柏斯也下令美國國際媒體署必須在下週前提出恢復國際廣播業務的計畫。

美國之音誕生於第二次世界大戰後，是美國在全球施展軟實力的關鍵工具。

川普頻繁攻擊媒體機構，並譴責美國之音內部的編輯防火牆制度，該機制旨在防止政府干預其新聞報導。

川普 美國 法官

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