川普與習近平談對台軍售？美官員：對台六項保證不變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）圖／聯合報資料照片
美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）圖／聯合報資料照片

美國眾院外交委員17日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國國務院和國防部官員皆在會中表示，美國對台的六項保證承諾未變。

美國總統川普2月被問及與中國國家主席習近平之間的通話，習近平對美國對台軍售做出警告，川普回應表示，「我和他正在談這事，我們有良好的通話」，稱美國很快會做出決定；白宮則澄清說，美國對台政策沒有改變。不過，川普與習近平討論對台軍售，被外界質疑有違反六項保證之嫌。

美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）17日於眾院外委會中表示，他認為台灣海峽是最可能爆發衝突的區域之一，並指出，川普日前在受訪時表示，在中方反對美國對台軍售的背景之下，川普正與習近平討論對台軍售的議題。

貝拉向國務院和國防部詢問說，美國對台的六項保證，再加上台灣關係法，內容包含美國對台軍售的承諾，是否會有任何變動。

對此，美國國務院政治-軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）表示，他不知道有任何要改變六項保證的決定，並指出，根據三公報和六項保證，美國聲明會提供台灣自我防衛的所需要的能力；布朗也提到，在過去90天中，美方已宣布111億美元的對台軍售。

美國國防部採購與維持次長達菲（Michael Duffy）也回答說，他也不曉得國防部有任何改變六項保證的決定。

對台 國務院 台灣海峽

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