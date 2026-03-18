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北京「川習會」延後1個月？ 美國總統川普改口：最長延1個半月

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為去年10月30日在南韓釜山舉行的美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）會面。路透
圖為去年10月30日在南韓釜山舉行的美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）會面。路透

為了因應與伊朗的戰爭，美國總統川普16日才指稱，已「要求」中國大陸將北京「川習會」延後約1個月。然而，他隔天又說，或者最長延後約1個半月。

川普17日在白宮橢圓辦公室和愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時指稱，自己將在約5或6周內去大陸，而非3月底，。

川普16日才在橢圓辦公室聲稱，「我們正和中方溝通。戰爭的緣故，我希望能留在（美國）這，我必須待在這，我認為有必要留在這。因此我們要求將（美陸）峰會延後約1個月舉行」。

川普原定3月31日至4月2日訪陸，並與大陸國家主席習近平會面。因此若延後約1個月，就是4月底至5月初，而根據他17日的最新說法，最長可能延至5月中旬。

華府的大陸駐美大使館尚未立即對此置評。

川普17日還在與馬丁會面時提到，將和習近平「調整、重設」自己的大陸行，「我們正和中國合作；他們對此沒意見」。但川普未對此多做詳述

愛爾蘭 大陸 華府

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